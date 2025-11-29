پاکستان 2026-27کیلئے ای سی او کونسل آف منسٹرز کا چیئرمین منتخب
اسلام آباد(دنیا نیوز،مانیٹرنگ ڈیسک ) پاکستا ن 2026-27 کیلئے ای سی او کونسل آف منسٹرز کا چیئرمین منتخب ہو گیا۔
ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق انتخاب 29ویں ای سی او وزرائے خارجہ کونسل اجلاس میں ہوا، نائب وزیراعظم و وزیرخارجہ اسحاق ڈار نے پاکستانی وفد کی قیادت کی۔ طاہر حسین اندرابی کا کہناتھا رکن ممالک کے وزرائے خارجہ نے چیئرمین شپ پر پاکستان کو مبارکباد دی۔ اسحاق ڈار نے رکن ممالک کا شکریہ ادا کیا۔ ترجمان کے مطابق اگلا ای سی او وزراتی کونسل اجلاس پاکستان میں ہوگا۔