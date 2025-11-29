آئی ٹی میں نوجوانوں کیلئے مواقع
اسلام آباد (اے پی پی)وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی و ٹیلی کمیونیکیشن شزہ فاطمہ خواجہ نے کہا کہ سائبر شیلڈ پالیسی سے ای گورننس، مالیاتی نظام اور ہیلتھ ڈیٹا کو مضبوط تحفظ ملے گا۔
ڈیجیٹل نیشن پاکستان میں نجی شعبہ کی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی جارہی ہے ،ہم نوجوانوں کوآئی ٹی کے شعبے میں سہولیات کی فراہمی کیلئے ہر ممکن اقدامات کررہے ہیں ، حکومتی اقدامات کے باعث آئی ٹی برآمدات میں اضافہ ہوا ہے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے سائبرسکیورٹی،سائبرشیلڈ پالیسی اور اور مستقبل کے موضوع پرتقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ سائبرشیلڈ پالیسی کے اجرا سے پاکستان کا ڈیجیٹل دفاع نئے دور میں داخل ہوچکاہے ،انہوں نے کہا کہ معرکہ حق کے دوران نوجوانوں نے ٹیکنالوجی کے شعبہ میں اپنی مہارت سے ملک کی ڈیجیٹل سرحدوں کا دفاع کیا اور جنگ جیتی، سائبر سکیورٹی کے شعبہ میں نوجوانوں کیلئے مواقع پیدا کئے جارہے ہیں ۔قبل ازیں ایک اور تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شز ہ فاطمہ خواجہ نے کہا کہ آئی ٹی کا شعبہ تیزی سے ترقی کررہا ہے ،وزیراعظم شہباز شریف ذاتی طور پر ڈیجیٹل وژن کی نگرانی کررہے ہیں۔