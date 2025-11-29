صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایکشن کمیٹی سے کیے معاہدے پرعمل ہوگا

  • پاکستان
اسلام آباد(خصوصی نامہ نگار)وفاقی وزیر برا ئے امورِ کشمیر و گلگت بلتستان اور سیفران انجینئر امیر مقا م کی زیرِ صدارت اجلاس منعقد ہوا، جس میں سیکرٹری امورِ کشمیر ظفر حسن، ایڈیشنل سیکرٹری کامران رحمان خان اور چیف سیکرٹری آزاد جموں و کشمیر خوشحال خان نے شرکت کی۔

اجلاس میں آزاد جموں و کشمیر کی ایکشن کمیٹی سے ہونے والے معاہدے پر عملدرآمد کی پیشرفت کا جائزہ لیا گیا،وفاقی وزیرانجینئر امیر مقام نے متعلقہ وفاقی وزارتوں اور محکموں کو ہدایت کی کہ وہ معاہدے پر مکمل اور فوری عملدرآمد یقینی بنائیں۔انہوں نے کہا کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے واضح ہدایات جاری کی ہیں اور وہ خود معاہدے پر عملدرآمد کی صورتحال کی نگرانی کر رہے ہیں۔انجینئر امیر مقام نے بتایا کہ آئندہ اجلاس جلد مظفرآباد میں منعقد ہوگا،ہم آزاد جموں و کشمیر کے عوام کو جلد خوشخبری دیں گے ۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیرنے کہا کہ جو نکات طے پا گئے ہیں ان پرکشمیر حکومت کے ساتھ مل کر عمل درآمد یقینی بنائیں گے ۔

