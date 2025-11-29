صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیڈرل بورڈ :میٹرک امتحانات پارٹ ون ،ٹو کے نتائج کا اعلان

  • پاکستان
فیڈرل بورڈ :میٹرک امتحانات پارٹ ون ،ٹو کے نتائج کا اعلان

جماعت نہم میں امیدواروں کی کامیابی کا تناسب 82 ،دہم میں 65فیصد رہا

اسلام آباد(خصوصی رپورٹر) وفاقی بورڈ برائے انٹرمیڈیٹ و ثانوی تعلیم نے جمعہ کو ایس ایس سی (پارٹ ون، ٹو ) دوسرے سالانہ امتحان 2025 کے نتائج کا باضابطہ اعلان کر دیا، ایس ایس سی پارٹ ون میں 88ہزار 746طلبا نے حصہ لیا جن میں سے 71ہزار 845کامیاب ہوئے ، کامیابی کا تناسب 82فیصد رہا جبکہ پارٹ ٹو میں 18ہزار 611طلبا نے حصہ لیا جن میں سے 11ہزار 682کامیاب ہوئے ، کامیابی کا تناسب 65.35فیصد رہا۔ نتائج وفاقی بورڈ کی ویب سائٹ www.fbise.edu.pk پر جاری کر دیئے گئے ہیں۔ 

