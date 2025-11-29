صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جعلی کاغذات پر ملا ئشیا جانیکی کوشش، 2مسافر آف لوڈ

  • پاکستان
جعلی کاغذات پر ملا ئشیا جانیکی کوشش، 2مسافر آف لوڈ

اسلام آباد (اے پی پی) ایف آئی اے نے جعل سازی کے ذریعے بیرونِ ملک جانے کی کوشش ناکام بناتے ہوئے 2 مسافروں کو آف لوڈ کر دیا جن میں امین خان اور حبیب اﷲ شامل ہیں جو بین الاقوامی پرواز کے ذریعے ملائشیا جا رہے تھے ۔

 دونوں کا تعلق بالترتیب پشاور اور بونیر سے ہے ۔ مسافروں کے پاسپورٹس پر روانگی اور ملائشیا آمد کی جعلی مہریں پائی گئیں جس سے ان کے بیرونِ ملک جانے کی نیت مشکوک قرار دی گئی۔امیگریشن حکام نے انہیں اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل اسلام آباد کے حوالے کر دیا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اقتدار کا کھیل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ دنیا زور آوروں کی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
لانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نو طبقات کی لوٹ مار بدستور جاری
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پولنگ سٹیشنوں سے روٹھے عوام اور ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak