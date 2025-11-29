جعلی کاغذات پر ملا ئشیا جانیکی کوشش، 2مسافر آف لوڈ
اسلام آباد (اے پی پی) ایف آئی اے نے جعل سازی کے ذریعے بیرونِ ملک جانے کی کوشش ناکام بناتے ہوئے 2 مسافروں کو آف لوڈ کر دیا جن میں امین خان اور حبیب اﷲ شامل ہیں جو بین الاقوامی پرواز کے ذریعے ملائشیا جا رہے تھے ۔
دونوں کا تعلق بالترتیب پشاور اور بونیر سے ہے ۔ مسافروں کے پاسپورٹس پر روانگی اور ملائشیا آمد کی جعلی مہریں پائی گئیں جس سے ان کے بیرونِ ملک جانے کی نیت مشکوک قرار دی گئی۔امیگریشن حکام نے انہیں اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل اسلام آباد کے حوالے کر دیا۔