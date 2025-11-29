فوجی فرٹیلائزر کمپنی کا اعزاز ، ایس اے ایف اے ایوارڈ حاصل کر لیا
اسلام آباد ( دنیا رپورٹ ) فوجی فرٹیلائزر کمپنی نے SAFA (سائوتھ ایشین فیڈریشن آف اکاؤنٹنٹس) کے بہترین پیش کردہ سالانہ رپورٹ ایوارڈز میں مسلسل دو سالوں تک مجموعی طور پر فاتح کا اعزاز حاصل کر لیا۔
تقریب( باقی صفحہ3نمبر1) 27 نومبرکو اسلام آباد میں منعقد ہو ئی جس میں پورے جنوبی ایشیا کے مندوبین نے شرکت کی ۔ایف ایف سی نے مجموعی طور پر فاتح گولڈ ایوارڈ، مینوفیکچرنگ سیکٹر گولڈ ایوارڈ، کارپوریٹ گورننس سلور ایوارڈ، انٹیگریٹڈ رپورٹنگ کانسی ایوارڈحاصل کیا ،سید عاطف علی کو مجموعی طور پر ونر ایوارڈ جین بوکوٹ صدرآ ئی ایف اے سی اور احمد علی چیئرمین، پرائیویٹائزیشن کمیشن آف پاکستان نے دیا۔