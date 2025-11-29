صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فتنہ الخوارج کی وادی تیراہ میں بڑھتی سرگرمیاں پشاورکیلئے خطرہ

  • پاکستان
فتنہ الخوارج کی وادی تیراہ میں بڑھتی سرگرمیاں پشاورکیلئے خطرہ

ایف سی ہیڈکوارٹرزپرحملہ اورگیس لائن تباہ کرنیوالے خارجی بھی تیراہ سے آئے اے پی ایس حملے کی منصوبہ بندی تیراہ میں ہوئی ،حکیم اللہ محسود کا مرکزبھی یہاں رہا

اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر) وادی تیراہ میں فتنہ الخوارج کی بڑھتی دہشت گردانہ سرگرمیوں نے پشاور کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی،فتنہ الخوارج نے ایک بار پھر وادی تیراہ کے نیٹ ورکس کے ذریعے پشاور پر دہشت گردانہ حملے شروع کر دیئے ہیں، ذرائع کے مطابق تیراہ اور پشاور کا درمیانی فاصلہ تقریباً 70 کلومیٹر اور سفر کا وقت صرف 2 گھنٹے ہے ،ذرائع کے مطابق 24نومبر کو ایف سی ہیڈکوارٹرزپر حملے میں ملوث افغان خوارج نے تیراہ ہی کا راستہ اپنایا تھا، 25 نومبر کو حسن خیل، پشاور میں گیس پائپ لائن تباہ کرنے والے خارجی بھی وادی تیراہ ہی سے آئے تھے ، جبکہ ماضی میں خارجی حکیم اللہ محسود کا مرکز طویل عرصے تک تیراہ میں ہی قائم رہا،خارجی حکیم اللہ محسود پورے قبائلی علاقے ، پشاور اور ملک بھر میں تیراہ سے کارروائیاں کرتا رہا، حالیہ متعدد حملوں میں ملوث افغان شہریوں کے روابط بھی تیراہ میں قائم نیٹ ورکس سے منسلک پائے گئے ،2014 میں اے پی ایس حملے کی منصوبہ بندی بھی الخوارج نے تیراہ میں واقع انہی خفیہ مراکزِ میں کی تھی، ذرائع کے مطابق تیراہ میں ایک بار پھر دہشتگردوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

کبھی ہم فیل ہو جاتے ہیں ، اچھا وقت مختصر ہو جاتاہے: بابراعظم

تین ملکی ٹی ٹونٹی سیریز کا فائنل آج کھیلا جائیگا

آسٹریا کو ہرا کر پرتگال نے فیفا انڈر 17 ورلڈ کپ جیت لیا

اے ٹی پی چیلنجر ، اعصام الحق نے نئی تاریخ رقم کردی

پی سی بی اور اٹلی کرکٹ فیڈریشن کے مابین تاریخی معاہدہ

امریکی ویزا تنازع، ایران کا فیفا ورلڈکپ ڈرا کے بائیکاٹ کا فیصلہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اقتدار کا کھیل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ دنیا زور آوروں کی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
لانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نو طبقات کی لوٹ مار بدستور جاری
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پولنگ سٹیشنوں سے روٹھے عوام اور ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak