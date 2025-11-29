فتنہ الخوارج کی وادی تیراہ میں بڑھتی سرگرمیاں پشاورکیلئے خطرہ
ایف سی ہیڈکوارٹرزپرحملہ اورگیس لائن تباہ کرنیوالے خارجی بھی تیراہ سے آئے اے پی ایس حملے کی منصوبہ بندی تیراہ میں ہوئی ،حکیم اللہ محسود کا مرکزبھی یہاں رہا
اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر) وادی تیراہ میں فتنہ الخوارج کی بڑھتی دہشت گردانہ سرگرمیوں نے پشاور کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی،فتنہ الخوارج نے ایک بار پھر وادی تیراہ کے نیٹ ورکس کے ذریعے پشاور پر دہشت گردانہ حملے شروع کر دیئے ہیں، ذرائع کے مطابق تیراہ اور پشاور کا درمیانی فاصلہ تقریباً 70 کلومیٹر اور سفر کا وقت صرف 2 گھنٹے ہے ،ذرائع کے مطابق 24نومبر کو ایف سی ہیڈکوارٹرزپر حملے میں ملوث افغان خوارج نے تیراہ ہی کا راستہ اپنایا تھا، 25 نومبر کو حسن خیل، پشاور میں گیس پائپ لائن تباہ کرنے والے خارجی بھی وادی تیراہ ہی سے آئے تھے ، جبکہ ماضی میں خارجی حکیم اللہ محسود کا مرکز طویل عرصے تک تیراہ میں ہی قائم رہا،خارجی حکیم اللہ محسود پورے قبائلی علاقے ، پشاور اور ملک بھر میں تیراہ سے کارروائیاں کرتا رہا، حالیہ متعدد حملوں میں ملوث افغان شہریوں کے روابط بھی تیراہ میں قائم نیٹ ورکس سے منسلک پائے گئے ،2014 میں اے پی ایس حملے کی منصوبہ بندی بھی الخوارج نے تیراہ میں واقع انہی خفیہ مراکزِ میں کی تھی، ذرائع کے مطابق تیراہ میں ایک بار پھر دہشتگردوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے ۔