آئی ٹی سرٹیفکیشنز کے لئے 13ہزار درخواستیں موصول
226 نوجوانوں کو ان کے کورس کی مکمل فیس ان کے اکاؤنٹ میں منتقل
لاہور(خبر نگار)پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے گلوبل آئی ٹی سرٹیفکیشنز پروگرام کے تحت بین الاقوامی سرٹیفکیشنز کے حصول کیلئے ستمبر 2024 سے ابتک 13ہزار سے زائد درخواستیں موصول ہو چکی ہیں۔ یہ بات پی آئی ٹی بی چیئرمین فیصل یوسف کی زیرِ صدارتجائزہ اجلاس میں بتائی گئی۔اجلاس میں بتایا گیا کہ پی آئی ٹی بی کے وضع کردہ پورٹل کے ذریعے اب تک 7 ہزار سے زائد امیدواروں کی اہلیت کی تصدیق کی جا چکی ہے ، تقریباً 4 سو امیدواروں کی پیمنٹ کی تصدیق کی جا چکی ہے جبکہ 278 سرٹیفکیٹس کی تصدیق کرنے کے بعد فیس واپسی کا عمل بھی جاری یے ۔ مزید بتایا گیا کہ سرٹیفیکیشنز کامیابی سے مکمل کرنے والے 226 نوجوانوں کو ان کے کورس کی مکمل فیس ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر بھی کر دی گئی ہے ۔ اس پروگرام کا بنیادی مقصد نوجوانوں کو عالمی سطح پر تسلیم شدہ ڈیجیٹل مہارتوں سے آراستہ کرنا ہے ۔ اس حوالے سے پی آئی ٹی بی چیئرمین فیصل یوسف کا کہنا تھا کہ گلوبل آئی ٹی سرٹیفکیشنز پروگرام نہ صرف عالمی سطح کی ٹیک کمپنیوں کے سرٹیفکیشنز تک رسائی فراہم کرتا ہے بلکہ کامیاب امیدواروں کو حکومت کی جانب سے کورس فیس کی مکمل واپسی بھی یقینی بناتا ہے ۔