صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئی ٹی سرٹیفکیشنز کے لئے 13ہزار درخواستیں موصول

  • پاکستان
آئی ٹی سرٹیفکیشنز کے لئے 13ہزار درخواستیں موصول

226 نوجوانوں کو ان کے کورس کی مکمل فیس ان کے اکاؤنٹ میں منتقل

لاہور(خبر نگار)پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے گلوبل آئی ٹی سرٹیفکیشنز پروگرام کے تحت بین الاقوامی سرٹیفکیشنز کے حصول کیلئے ستمبر 2024 سے ابتک 13ہزار سے زائد درخواستیں موصول ہو چکی ہیں۔ یہ بات پی آئی ٹی بی چیئرمین فیصل یوسف کی زیرِ صدارتجائزہ اجلاس میں بتائی گئی۔اجلاس میں بتایا گیا کہ پی آئی ٹی بی کے وضع کردہ پورٹل کے ذریعے اب تک 7 ہزار سے زائد امیدواروں کی اہلیت کی تصدیق کی جا چکی ہے ، تقریباً 4 سو امیدواروں کی پیمنٹ کی تصدیق کی جا چکی ہے جبکہ 278 سرٹیفکیٹس کی تصدیق کرنے کے بعد فیس واپسی کا عمل بھی جاری یے ۔ مزید بتایا گیا کہ سرٹیفیکیشنز کامیابی سے مکمل کرنے والے 226 نوجوانوں کو ان کے کورس کی مکمل فیس ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر بھی کر دی گئی ہے ۔ اس پروگرام کا بنیادی مقصد نوجوانوں کو عالمی سطح پر تسلیم شدہ ڈیجیٹل مہارتوں سے آراستہ کرنا ہے ۔ اس حوالے سے پی آئی ٹی بی چیئرمین فیصل یوسف کا کہنا تھا کہ گلوبل آئی ٹی سرٹیفکیشنز پروگرام نہ صرف عالمی سطح کی ٹیک کمپنیوں کے سرٹیفکیشنز تک رسائی فراہم کرتا ہے بلکہ کامیاب امیدواروں کو حکومت کی جانب سے کورس فیس کی مکمل واپسی بھی یقینی بناتا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

پاکستانی طلبا نے پاک بھارت مباحثہ دو تہائی اکثریت سے جیت لیا

تیسری دنیا کے ملکوں سے امریکا ہجرت روکیں گے :ٹرمپ

ہیومن رائٹس واچ ناپسندیدہ تنظیم قرار،روس نے پابندی لگا دی

شام کے قصبہ بیت جن پر اسرائیلی حملے ،13افراد شہید

ہانگ کانگ:رہائشی کمپلیکس میں آگ سے ہلاکتیں 128 ہوگئیں ،8افرادگرفتار

جاپان:ٹوکیو ایئرپورٹ پر 70 فیصد ٹوائلٹس بند، مسافر پریشان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اقتدار کا کھیل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ دنیا زور آوروں کی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
لانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نو طبقات کی لوٹ مار بدستور جاری
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پولنگ سٹیشنوں سے روٹھے عوام اور ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak