ممکنہ نجکاری،پی آئی اے خریداروں کی توجہ کا مرکز نہ بن سکی
لاہور (نیوز رپورٹر )قومی ائیر لائن(پی آئی اے )رواں سال 11ارب 50کروڑ روپے سے زائد منافع کمانے کے باوجود نجکاری کمیشن کے ریڈار پر ،گزشتہ سال 26ارب 20کروڑ کا منافع کمانے کے باوجود بھی خریداروں کی توجہ کا مرکز نہ بن سکی۔
10ارب کی بولی ملنے والی ائیر لائن کے صرف اثاثے ہی کھربوں ڈالر کے بنتے ہیں ۔تفصیلات کے مطابق قومی ائیر لائن(پی آئی اے )گزشتہ چار دہائیوں سے قرضوں کے مالی بوجھ تلے دب چکی ، من پسند افراد کی اعلیٰ عہدوں پر تعیناتیاں، قومی ائیر لائن کے اربوں روپے مالیتی اثاثے کوڑیوں کے بھا ؤ بیچنے کی کوششیں، سیاسی و جعلی ڈگریوں پر بھرتیاں بھی ائیر لائن خسارے کو بڑھانے میں پیش پیش ہیں جبکہ قومی ائیر لائن کے 32میں سے صرف 16جہازوں کا ہی فلیٹ کا حصہ ہونا، انجینئرنگ سٹاف کا مسلسل احتجاج،جعلی پائلٹ کا ایشو بھی ائیر لائن کی بدنامی کا باعث ہے ۔ نجکاری کمیشن کے مطابق چند ملکی کمپنیاں ہی فوجی فرٹیلائزر، حبیب رفیق، یونس برادرز اور ائیر بلو سمیت ائیر لائن کی بڈ میں نمایاں نظر آئیں ۔ باوثوق ذرائع کے مطابق اب جنوری 2026کے پہلے ہفتے ممکنہ طور پر نیلامی کے حوالے سے دوبارہ بڈ مانگی جائیں گی ،نجکاری کے خوف سے قومی ائیر لائن کے ملازمین بھی اب بیرون ملک سفر کے دوران سلپ ہونا شروع ہوگئے ہیں جس کو روکنا انتظامیہ کے بس کی بات نہیں رہی ۔