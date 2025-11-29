صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

باجوڑ:پی ٹی آئی ایم پی اے کے گھر پر بم دھماکا،ایک زخمی

  • پاکستان
باجوڑ:پی ٹی آئی ایم پی اے کے گھر پر بم دھماکا،ایک زخمی

نامعلوم افراد نے احاطے میں بم نصب کیا، ممبر اسمبلی انور زیب موجود نہ تھے مکان کاجزوی نقصان ،عمارتو ں کے شیشے ٹوٹے ، وزیراعلیٰ نے رپورٹ طلب کر لی

پشاور(آئی این پی )خیبرپختونخوا کے ضلع باجوڑ کی تحصیل خار کے علاقے راغگان میں پی ٹی آئی کے سابق صوبائی وزیر اور موجودہ رکن صوبائی اسمبلی انور زیب خان کی رہائشگاہ پر بم دھماکے کے نتیجے میں ایک شخص زخمی ہوگیا۔ دھماکا جمعرات و جمعہ کی درمیانی رات اس وقت ہوا جب نامعلوم افراد نے ایم پی اے انور زیب خان کے گھر کے احاطے میں بم نصب کیا،دھماکے کی آواز دور دور تک سنی گئی، واقعے کے وقت ایم پی اے انور زیب گھر میں موجود نہیں تھے ۔ دھماکے سے گھر کے بیرونی حصے کو جزوی نقصان پہنچا جبکہ آس پاس کی عمارتوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے ۔انور زیب نے کہا یہ حملہ سیاسی انتقام یا علاقے میں جاری بدامنی کا نتیجہ ہو سکتا ہے ، ایسے واقعات عوام میں عدم تحفظ پیدا کرنے کی کوشش ہیں۔وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے بم دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے پولیس اور متعلقہ اداروں کو واقعے کی فوری تحقیقات کی ہدایت کر دی، اور آئی جی پولیس سے واقعے کی فوری رپورٹ طلب کرتے ہوئے زخمی شخص کو فوری اور بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایات دیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

گڑھی شاہو ،گارڈن ٹاؤن سمیت دیگر علاقوں میں وارداتیں

پنجاب یونیورسٹی ہاسٹل کے سامنے ٹریفک حادثہ، 2 افراد جاں بحق

میٹروبس :بالیاں نوچنے والی دو برقعہ پوش خواتین گرفتار

قصور:5سالہ بچی سے زیادتی

8منشیات فروش گرفتار ، مقدمات درج

سابقہ رنجش ،شہری کو حبس بے جا میں رکھ کر مبینہ تشدد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اقتدار کا کھیل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ دنیا زور آوروں کی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
لانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نو طبقات کی لوٹ مار بدستور جاری
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پولنگ سٹیشنوں سے روٹھے عوام اور ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak