بیرسٹرگوہر کااستعفے کااشارہ ،مراعات لینے والوں میں کھلبلی
منت سماجت کے باوجود اجلاس صرف 17منٹ چل سکا، حاضریاں خزانے پربوجھ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے کے مصداق ایوان کی کارروائی چلا ئی جانے لگی
اسلام آباد (سہیل خان) چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر خان کی بین السطور قومی اسمبلی سے مستعفی ہونے کی دھمکی پر پارلیمنٹ سے بھاری مراعات لینے والوں میں کھلبلی مچ گئی۔ سسٹم کے لئے خطرہ محسوس کرنے لگے اور ایک بار پھر نمائشی مذاکراتی بیٹھک کی پیش کش آنے لگی۔ کارروائی نہ چلنے دینے پر سسٹم کے مستفید کنندگان دوڑے دوڑے اپوزیشن کی بڑی جماعت کے پاس پہنچ گئے تاہم اپوزیشن نے بھی تگڑا اعلان کر دیا کہ بس اب پارلیمان نہیں چلنے دینا۔سپیکر چیمبر میں ہونے والی ملاقات پر پی ٹی آئی میں کسی جوش و جذبے کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا۔ بے اعتباری کی فضا کے باعث منت سماجت کے باوجود قومی اسمبلی کا اجلاس صرف 17 منٹ چل سکا، حاضریاں لگ گئیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں سینیٹ و قومی اسمبلی کے اجلاسوں کا بے معنی سلسلہ جاری ہے ۔
ارکان کچھ دیر کے لئے آتے پھر چلے جاتے ہیں۔ یہ اجلاس قومی خزانہ کے لئے بھاری بوجھ ثابت ہو رہے ہیں۔پارلیمنٹ ہاؤس میں صورتحال ‘‘کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے ’’ کے مصداق بن کر رہ گئی ہے ۔ رواں سال پی ٹی آئی کا پارلیمنٹ میں کوئی احتجاج نتیجہ خیز ثابت نہ ہوا، مگر صدر مملکت سے جلد ان اجلاسوں کے التوا کے حکمنامے لیے جاتے رہے ، جس کے باعث دوسرے پارلیمانی سال کے 130 ایام کار مکمل کرنا دشوار ہوگیا۔ اس صورتحال کی وجہ سے مجوزہ پارلیمانی شیڈول ڈسٹرب ہو کر رہ گیا۔ اجلاس ملتوی ہونے کے باعث ایام کار پورے نہ ہونے پر سرکار کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ اضافی اجلاس مجبوری بن گئے ہیں۔ بین السطور استعفوں کی دھمکی پر سپیکر نے چیمبر میں پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھک لگائی مگر اس پر پارلیمانی حلقوں اور پارلیمانی راہداریوں میں کسی جوش و جذبے کا مظاہرہ نہ ہوا، سب اسے روایتی قرار دے رہے ہیں۔ سرکاری پارلیمانی اشرافیہ پارلیمان کی بدولت اپنے رعب و دبدبہ کو قائم رکھے ہوئے ہے ۔