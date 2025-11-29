بجلی صارفین کیلئے 118ہیلپ لائن شروع،کوتاہی نہیں چھپے گی
شکایات فوری طور پر ریکارڈ ، ہر مرحلے پر سٹیٹس معلوم کیا جا سکے گا :وفاقی وزیر
اسلام آباد(نامہ نگار)وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے بجلی صارفین کی سہولت کے لیے قائم کی جانے والی 118 ہیلپ لائن سروس کا افتتاح کر دیا، اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اویس لغاری نے کہا کہ بجلی صارفین کو سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں، تمام شعبوں میں سفارشی کلچر کا خاتمہ وزیراعظم کا وژن ہے ۔ نئی 118 ہیلپ لائن سروس کے ذریعے بجلی صارفین کی شکایات فوری طور پر ریکارڈ ہوں گی، ان کا ہر مرحلے پر سٹیٹس معلوم کیا جا سکے گا اور محکمہ کی کسی بھی غلطی یا کوتاہی کو چھپایا نہیں جا سکے گا۔ 118 سروس سے ہماری ہر غلطی عوام کے سامنے آئے گی، یہی حقیقی شفافیت ہے ادارہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرے ۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اس نظام میں کسی بھی نااہلی یا غلطی کی ذمہ داری وزیر، چیئرمین، چیف کمرشل آفیسر، کسٹمر کیئر ہیڈ اور متعلقہ حکام پر عائد ہو گی۔ اس سروس کے ذریعے صارف کو ہر شکایت کی رجسٹریشن، وقت، تاریخ اور سٹیٹس کا ریکارڈ دستیاب ہو گا جس سے عملے کی کارکردگی کا مکمل احتساب ممکن ہو گا۔