وزیر تجارت کا ایتھنول پر جی ایس پی مراعات بحال کرنیکامطالبہ
جام کمال سے یورپی یونین وفدکی ملاقات،تجارتی شراکت داری جاری رکھنے پر اتفاق
اسلام آباد (اے پی پی) وفاقی وزیر تجارت جام کمال سے یورپی یونین کمیشن کے مانیٹرنگ مشن نے جمعہ کو ملاقات کی، مشن کی قیادت سرجیو بلیبریا نے کی جبکہ ان کے ہمراہ یورپی یونین کے سفیر ریمونڈس کاروبلس بھی تھے ۔ مشن سے نئے جی ایس پی پلس فریم ورک پر تبادلہ خیال کیا گیا ، وفاقی وزیر نے ضرورت سے زائد شرائط نہ لگانے کی درخواست کی ۔انہوں نے یورپی یونین کی جانب سے ایتھنول پر جی ایس پی مراعات واپس لینے پر تشویش کا اظہار کیا اور مراعات بحال کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا اس فیصلے سے کسانوں کا روزگار متاثر ہوا ہے ۔ ملاقات میں پاکستان اور یورپی یونین نے مستحکم جی ایس پی پلس شراکت داری جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔