پاکستان اور ترکیہ کا تجارت 5ارب ڈالر تک بڑھانے پراتفاق
ترکیہ پاکستانی گوشت اور چاول کی برآمدات پربھی غور کرے :عبدالعلیم خان
استنبول(اے پی پی)وفاقی وزیر برائے مواصلات عبدالعلیم خان نے استنبول میں منعقد ہونے والے 5ویں ای سی او وزارتی اجلاس کے موقع پر ترکیہ کے وزیر تجارت پروفیسر ڈاکٹر عمر بولات سے اہم ملاقات کی ،جس میں پاکستان اور ترکیہ کے دیرینہ برادرانہ تعلقات اور بڑھتے ہوئے دوطرفہ تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ملاقات کے دوران دونوں رہنماں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان دوطرفہ تجارت کو آئندہ برسوں میں 5 ارب ڈالر تک بڑھایا جائے گا، اس مقصد کے لئے اقتصادی، تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے ای سی او وزارتی اجلاس کے کامیاب انعقاد پر ترکیہ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ علاقائی تجارت و تعاون کے فروغ کے لئے ترکیہ کی کوششیں قابلِ تعریف ہیں۔انہوں نے اس موقع پر اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ ترکیہ پاکستانی گوشت اور چاول کی برآمدات پر غور کرے کیونکہ پاکستان کی معیاری مصنوعات مسابقتی قیمتوں پر دستیاب ہیں جو ترکیہ کی مارکیٹ کے لئے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں۔