دہشتگردی میں افغان شہری ملوث ،ناقابل تردید شواہد:کنڈی

  • پاکستان
پشاور ایف سی ہیڈکوارٹرز، وانا کیڈٹ کالج ،ڈیرہ پولیس ٹریننگ سنٹر پر حملے ایک جیسے تھے شریعت کے نام پر انتشار پھیلایا جا رہا ،دہشتگردوں سے کوئی مذاکرات نہیں :گورنرپختونخوا

نوشہرہ (نمائندہ دنیا)گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ افواج پاکستان اپنے خون کی قربانی دیکر امن کے قیام کی جنگ لڑرہی ہیں۔پاکستان میں دھشت گردی کے واقعات میں افغان شہری ملوث ہیں،جس کے ناقابل تردید شواہد حکومت اور حساس اداروں کے پاک موجو دہیں،پشاور ایف سی ہیڈکوارٹرز، وانا کیڈٹ کالج اور ڈیرہ پولیس ٹریننگ سنٹر پر حملے ایک جیسے تھے ،تینوں حملوں میں افغان شہری ملوث تھے ، تینوں حملوں کی ٹائمنگ ایسی تھی کہ بڑے نقصان کا خدشہ تھا۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیارولی کی والدہ کی وفات پر فاتحہ خوانی اور تعزیت کے بعد میڈیا سے گفتگوکرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہاکہ شریعت کے نام پر انتشار پھیلایا جا رہا ہے ، امن کی خاطر فوج، پولیس اور ایف سی کے جوان شہادتیں دے رہے ہیں، حکومت کا واضح اعلان ہے جو پاکستان کی عزت نہیں کرے گا اس کی عزت نہیں ہوگی ،پاکستانی حکومت نے افغانستان کی حکومت کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ پہلے امن پر بات کریں اس کے بعد تجارت پر بات ہوگی،دھشت گردوں سے کوئی مذاکرات نہیں ہونگے ۔

