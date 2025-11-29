دہشتگردی علاقائی امن، ترقی میں بڑی رکاوٹ ، اسحاق ڈار
مقصد کے حصول کیلئے تنظیم کا استحکام نا گزیر ، ای سی او اجلاس سے ورچوئل خطاب
اسلام آباد (اے پی پی) نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے جمعہ کو منعقد ہونے والے ای سی او وزرا کونسل کے 29ویں اجلاس میں ورچوئل شرکت کی۔ انہوں نے قازقستان کے وزیر خارجہ یرمیک کوشربایف کو ای سی او وزرا کونسل کے اجلاس کی کامیابی سے میزبانی پر مبارکباد دی۔ دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم نے کہا علاقائی امن، ترقی اور خوشحالی کے صول میں دہشت گردی سب سے بڑی رکاوٹ ہے ، اقتصادی تعاون تنظیم کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ا س کے مقاصد کو پورا کیا جا سکے ۔ دریں اثنا اسحاق ڈار کی زیر صدارت ایس ڈی جیز اچیومنٹ پروگرام (ایس اے پی) کے 49 ویں اجلاس میں پروگرام کے مختلف امور کا جائزہ لیا گیا ۔ اسحاق ڈارنے کہا مقامی کمیونٹیز کی بھرپور شمولیت یقینی بنا ئی جا ئے ۔ علاوہ ازیں سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے انٹرنیشنل فیڈریشن آف اکاؤنٹنٹس (آئی ایف اے سی) کے صدر ژاں بوکو سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ مصنوعی ذہانت کی بنیاد پر ہونے والی تیز رفتار تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے آئی ایف اے سی کے ساتھ شراکت داری مزید مضبوط بنائی جائے گی۔