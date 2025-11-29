بانی پی ٹی آ ئی کی صحت بارے اطلاعات من گھڑت ، بیرسٹر دانیال
پی ٹی آئی، وزیر اعلیٰ خیبرپختونخوا کی تمام تر توجہ غیر قانونی مطالبے پر مرکوز جیل میں ملاقاتیں صرف عدالتی احکامات کے مطابق ممکن،پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات
اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر) وفاقی پارلیما نی سیکرٹری برائے اطلاعات و نشریات بیرسٹر دانیال چودھری نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی اور وزیر اعلیٰ خیبرپختونخوا کی تمام تر توجہ ایک غیر قانونی مطالبے پر مرکوز ہے ، جس کے تحت اڈیالہ جیل میں موجود ایک سزا یافتہ فرد سے سیاسیرہنمائی حاصل کی جا رہی ہے ، جو جیل قوانین کے صریحاً خلاف ہے ۔ وہ ویسٹ منسٹر فوڈ فیسٹیول میں بطور مہمان خصوصی خطاب کر رہے تھے ۔بیرسٹر دانیال نے کہا کہ سوشل میڈیا پر سابق وزیر اعظم عمران خان کی صحت کے حوالے سے گردش کرنے والی تمام تر اطلاعات بالکل جھوٹی اور من گھڑت ہیں۔ یہ پراپیگنڈا بیرون ملک سے منصوبہ بندی کے تحت پھیلایا جا رہا ہے جبکہ جیل سپرنٹنڈنٹ کے مطابق عمران خان بالکل ٹھیک اور محفوظ ہیں۔ سڑکوں پر ہنگامہ آرائی اور لشکر کشی ملک میں انتشار اور بدامنی کو ہوا دے گی جس کی کوئی گنجائش نہیں، جیل میں ملاقاتیں صرف اور صرف عدالتی احکامات کی روشنی میں ہی ممکن ہیں۔