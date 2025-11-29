صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فتنہ الخوارج حملہ ناکام بنانے پر ایف سی جوانوں کوسلام:وزیرداخلہ

  • پاکستان
فتنہ الخوارج حملہ ناکام بنانے پر ایف سی جوانوں کوسلام:وزیرداخلہ

جوانوں کی قربانی رائیگاں نہیں جائے گی، شہدا کے خاندانوں کا پورا خیال رکھا جائے گا محسن نقوی کا ایف سی ہیڈکوارٹرزپرحملے کی جگہ کامعائنہ، افسروں ،جوانوں سے ملاقات

پشاور (اے پی پی)وزیر داخلہ محسن نقوی فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈکوارٹرز پر خودکش دھماکے کے بعد فیڈرل کانسٹیبلری کے افسروں اور جوانوں سے ملاقات کیلئے ایف سی ہیڈکوارٹرز پشاور پہنچ گئے ، وزیر داخلہ نے یادگار شہدا پر حاضری کے بعد فاتحہ خوانی کی اور حملے کی جگہ کا معائنہ کیا، انہوں نے فیڈرل کانسٹیبلری کے افسروں اور جوانوں سے ملاقات کی اور اہم اجلاس کی صدارت بھی کی،وزیر داخلہ محسن نقوی کو فتنہ الخوارج کا حملہ ناکام بنانے کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ وزیر داخلہ نے فتنہ الخوارج کا حملہ ناکام بنانے پر فیڈرل کانسٹیبلری کے جوانوں کی شجاعت اور جذبے کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ جام شہادت نوش کرنے والے تینوں جوانوں کی قربانی کو سلام پیش کرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ ایف سی کانسٹیبلز نے بہادری سے مقابلہ کیا اور 3 خودکش بمباروں کو 3 منٹ میں جہنم واصل کیا، جام شہادت نوش کرنے والے جوانوں کی قربانی رائیگاں نہیں جائے گی، شہدا کے خاندانوں کا اپنے خاندان کی طرح خیال رکھا جائے گا۔

