این ایچ اے مافیابن چکا،بند کرنے کی سفارش کرینگے :سینیٹ کمیٹی مواصلات
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )سینیٹ ذیلی کمیٹی مواصلات میں سینیٹر سیف اللہ ابڑو نے نیشنل ہائی وے اتھارٹی (این ایچ اے ) افسران کو بدعنوانی اورکرپشن کے الزامات کی بنیاد پر ڈی چوک میں لٹکانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہااین ایچ اے مافیا بن چکا ہے ، اسے بند کرنے کی سفارش کرنا ہوگی۔
سینیٹر کامل علی آغا کی زیرِ صدارت سینیٹ قائمہ کمیٹی برائے مواصلات کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ این ایچ اے حکام نے بتایا لیاری ایکسپریس وے کی تعمیر نو منصوبے میں مبینہ بدعنوانی کے باعث چیئرمین این ایچ اے کو تبدیل کیا گیا ۔ سیف اللہ ابڑو نے استفسار کیا این ایچ اے نے ایشیائی ترقیاتی بینک کو کیا لکھا ہے ، ہمارے ساتھ اے ڈی بی کے ساتھ خط و کتابت شیئرکی جائے ۔ این ایچ اے حکام نے بتایا کہ اے ڈی بی نیا کنٹریکٹ دینے کا کہہ رہا ہے ۔ سیف اللہ ابڑو نے کہا اس کمیٹی کے ساتھ غلط بیانی کی جا رہی ہے ، نا اہل کمپنیوں کو ٹھیکہ دے کر منصوبوں پر اخراجات میں کئی گنا اضافہ کیا جاتا ہے ، این ایچ اے کا ایک جونیئرافسر چوری کا دفاع کر رہا ہے ۔ انہوں نے ڈائریکٹر پروکیورمنٹ این ایچ اے کو نوکری سے فارغ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کمیٹی ارکان این ایچ اے کے خلاف پریس کانفرنس کریں گے ۔ نئے چیئرمین این ایچ اے کو ادارے کے کرپٹ مافیا کے خلاف ایکشن لینا ہوگا۔ ضمیر گھومرو نے کہا کہ این ایچ اے کے سب افسران پر توہین پارلیمنٹ کا ایکٹ لگائیں گے ۔ سیف اللہ ابڑو نے پاک پی ڈبلیو ڈی کی طرح این ایچ اے کو بھی بند کر دینے کی سفارش کرتے ہوئے کہا وزیراعظم کے پاس کمیٹی ارکان کا وفد لے جاتے ہیں،این ایچ اے مافیا بن چکا ہے ، اسے بند کرنے کی سفارش کرنا ہوگی۔