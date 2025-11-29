اے ڈی بی کے ریویو مشن کا محکمہ ہاؤسنگ پنجاب آفس کا دورہ
سیکرٹری ہاؤسنگ کی زیر صدارت اجلاس ،واٹر سپلائی پراجیکٹ بارے ہدایات جاری منصوبوں کی ڈیڈ لائن مقرر ، واسا ایجنسیوں کے قیام پر تیزی سے کام جاری :ترجمان
لاہور(سٹاف رپورٹر سے )ایشین ڈویلپمنٹ بینک (اے ڈی بی)کے ریویو مشن نے محکمہ ہاؤسنگ پنجاب کے دفتر کا دورہ کیا جہاں جاری ترقیاتی منصوبوں پر محکمہ کے اعلیٰ تکنیکی ماہرین نے تفصیلی بریفنگ دی۔ اجلاس کی مشترکہ صدارت سیکرٹری ہاؤسنگ نورالامین مینگل اور سیکرٹری لوکل گورنمنٹ میاں شکیل احمد نے کی۔ترجمان کے مطابق اجلاس میں راولپنڈی میں جاری 33 ارب روپے کے واٹر سپلائی پراجیکٹ پر تفصیل سے گفتگو کی گئی، جبکہ پراجیکٹ کی جلد اور معیاری تکمیل کیلئے تمام تکنیکی پہلوؤں کو مدنظر رکھنے کی ہدایات جاری کی گئیں۔ بہاولپور، سرگودھا اور رحیم یار خان میں واٹر سپلائی اور سیوریج کے بڑے منصوبوں کی فیزیبلٹی سٹڈی مکمل کی جائے گی جبکہ سیکرٹری ہاؤسنگ نے متعلقہ حکام کو لینڈ ایکوزیشن کے عمل کو بھی فوری طور پر مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ ترجمان کے مطابق ان تمام منصوبوں کی ڈیڈ لائن 2027 مقرر کی گئی ہے ،صوبے کے تمام اضلاع میں واسا ایجنسیوں کے قیام پر تیزی سے کام جاری ہے ،راولپنڈی واٹر سپلائی منصوبے کی بروقت تکمیل سے 10 لاکھ آبادی کو صاف پانی کی سہولت میسر آئے گی ۔ترجمان کے مطابق اے ڈی بی کے مشن میں شوکت شفی، ہیکارو شوجی، عمر علی شاہ اور احمد ملک شامل تھے ، جنہوں نے صوبے میں جاری منصوبوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔