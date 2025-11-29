صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ٹی آئی کے 13کارکنوں کی نظر بندی کے احکامات کالعدم فواد کی عبوری ضمانت میں توسیع

  • پاکستان
لاہور(کورٹ رپورٹر، این این آئی )لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس فاروق حیدر نے ڈی سی ننکانہ کی جانب سے پی ٹی آئی کے 13کارکنوں کی نظر بندی کے احکامات کالعدم قرار دیتے ہوئے رہا کرنے کا حکم دے دیا۔

  درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ ڈی سی ننکانہ نے 21 نومبر کو 13 پی ٹی آئی کارکنوں کی نظر بندی کے احکامات جاری کئے ، ڈی سی ننکانہ نے قانون اور اختیارات کا غلط استعمال کیا،تمام سیاسی کارکنوں کی نظر بندی کا حکم خلاف قانون ہے ۔سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی 5 مقدمات میں عبوری ضمانت میں 9 جنوری تک توسیع کر دی۔لاہور کی انسدادِ دہشت گردی عدالت کے ایڈمن جج منظر علی گل نے سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کیخلاف مختلف مقدمات پر سماعت کی، فواد چودھری عدالت میں پیش نہ ہوئے جس پر وکلا کی جانب سے ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست دائر کی گئی۔درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ فواد چودھری بیمار ہیں اور ہسپتال میں داخل ہیں جس پر عدالت نے ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کرتے ہوئے آئندہ سماعت پروکیل سے ضمانتوں پر دلائل طلب کر لئے ۔

