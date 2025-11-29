کراچی:پی ٹی آئی کامظاہرہ،حلیم عادل سمیت 24کارکن گرفتار ورہا
کراچی (سٹاف رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک) کراچی پریس کلب کے باہر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہ ملنے پر احتجاج کرنے والے پی ٹی آئی کے 24رہنماؤں اور کارکنوں کو پولیس نے گرفتار کرلیا۔
عمران خان سے ملاقاتوں کی اجازت نہ ملنے پر پی ٹی آئی کراچی ڈویژن نے کراچی پریس کلب کے باہر احتجاج کی کوشش کی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کے احتجاج سے قبل ہی پولیس کی بھاری نفری کراچی پریس کلب کے باہر پہنچی اور پھر دھاوا بول کر پی ٹی آئی سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ سمیت دیگر کو حراست میں لے کر تھانے منتقل کردیا۔ پی ٹی آئی ترجمان کے مطابق پولیس نے دوا خان، معظم خان، یاسر بلوچ، انور مہدی، رضا یاسر سمیت دو درجن سے زائد کارکنوں کو گرفتار کیا جبکہ خواتین کارکنوں کو بھی حراست میں لے کر تھانے منتقل کر دیا۔ بعدازاں رہنماؤں اور کارکنوں کی گرفتاری کے خلاف پی ٹی آئی کے کارکنوں نے پریڈی تھانے کے باہر بھی احتجاج کیا، جس کے بعد پولیس نے حلیم عادل شیخ اور دیگر کو رہا کر دیا۔