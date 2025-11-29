صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کراچی:پی ٹی آئی کامظاہرہ،حلیم عادل سمیت 24کارکن گرفتار ورہا

  • پاکستان
کراچی (سٹاف رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک) کراچی پریس کلب کے باہر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہ ملنے پر احتجاج کرنے والے پی ٹی آئی کے 24رہنماؤں اور کارکنوں کو پولیس نے گرفتار کرلیا۔

عمران خان سے ملاقاتوں کی اجازت نہ ملنے پر پی ٹی آئی کراچی ڈویژن نے کراچی پریس کلب کے باہر احتجاج کی کوشش کی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کے احتجاج سے قبل ہی پولیس کی بھاری نفری کراچی پریس کلب کے باہر پہنچی اور پھر دھاوا بول کر پی ٹی آئی سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ سمیت دیگر کو حراست میں لے کر تھانے منتقل کردیا۔ پی ٹی آئی ترجمان کے مطابق پولیس نے دوا خان، معظم خان، یاسر بلوچ، انور مہدی، رضا یاسر سمیت دو درجن سے زائد کارکنوں کو گرفتار کیا جبکہ خواتین کارکنوں کو بھی حراست میں لے کر تھانے منتقل کر دیا۔ بعدازاں رہنماؤں اور کارکنوں کی گرفتاری کے خلاف پی ٹی آئی کے کارکنوں نے پریڈی تھانے کے باہر بھی احتجاج کیا، جس کے بعد پولیس نے حلیم عادل شیخ اور دیگر کو رہا کر دیا۔

