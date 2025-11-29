ملکی معیشت کو ترقی کی راہ پر گامزن کرینگے :بزنس کمیونٹی رہنما
یوبی جی اور بی ایم پی نے اتحاد کر لیا :گوہر اعجاز،ایس ایم تنویر،میاں انجم حکومت چیمبرز فیڈریشن رہنماؤں کی مشاورت سے اصلاحات لائے :پریس کانفرنس
لاہور(کامرس رپورٹر،این این آئی)فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری (ایف پی سی سی آئی)کے ریجنل آفس لاہور میں سابق وفاقی وزیر تجارت وپاکستان کی بزنس کمیونٹی کے سربراہ ڈاکٹر گوہر اعجاز،یونائیٹڈ بزنس گروپ (یو بی جی )کے سرپرستِ اعلیٰ ایس ایم تنویر،بزنس مین پینل(بی ایم پی )کے چیئرمین میاں انجم نثار،ایف پی سی سی آئی کے نائب صدر ذکی اعجاز و دیگر رہنماؤں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہاکہ معرکہ معیشت کیلئے یوبی جی اور بی ایم پی گروپ نے اتحاد کر لیا، جس طرح فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دفاع مضبوط بنایا ،اسی طرح ہم بزنس کمیونٹی اتحاد سے ملکی معیشت کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے ، حکومت چند رئیسوں کی بجائے 400 سے زائد چیمبرز فیڈریشن رہنماؤں کی مشاورت سے معاشی اصلاحات لائے ، باقی آئی پی پیز سے فوری معاہدوں پر نظر ثانی کی جائے ، آئی ایم ایف کے ہوتے ہوئے ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہمارا عزم ہے ۔بزنس لیڈر ایس ایم تنویر اور میاں انجم نثار نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پاکستان کو دنیا بھر میں مقام دلایا ،ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں ۔ گوہر اعجاز نے کہا کہ ہم نے تمام بزنس کمیونٹی کے اختلافات ختم کروا کے یہاں اکٹھا کر دیا، اب حکومت ان کے شرح سود ،بجلی ،گیس اور ٹیکسوں کی بھرمار کے مطالبات بیٹھ کر حل کرائے ۔