صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 6روپے 35پیسے لٹر تک کمی کا امکان

  • پاکستان
پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 6روپے 35پیسے لٹر تک کمی کا امکان

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک،آئی این پی) حکومت کی جانب سے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا امکان ہے ۔

یکم دسمبر سے پٹرولیم قیمتوں میں 6 روپے 35 پیسے فی لٹر تک کمی کا امکان ہے ۔ ذرائع کے مطابق پٹرول کی قیمت میں 3 روپے 75 پیسے ، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 6  روپے 10 پیسے کمی متوقع ہے ۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 73 پیسے اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 6 روپے 35 پیسے کمی کا امکان ہے ۔ذرائع کا کہنا ہے آئل انڈسٹری نے قیمتوں میں مجوزہ ردوبدل کے حوالے سے ورکنگ مکمل کرکے اوگرا کو ارسال کر دی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

درفشاں کی پینٹنگ کی قیمت ایک کروڑ،سن کر سب حیران

مردوں کو خود مختار بیوی برداشت نہیں ہوتی:مریحہ صفدر

سوشل میڈیا پر بیٹھے بیشتر لوگوں کی سوچ گندی:مشی خان

پاکستان آئیڈل ججز کا انتخاب دوستی کی بنیاد پر کیا گیا:سنیگتا

مجھے دھرمیندر سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی:ممتاز

میں چھوٹی سوچ والے معاشرے میں بڑی لڑکی ہوں: متھیرا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اقتدار کا کھیل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ دنیا زور آوروں کی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
لانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نو طبقات کی لوٹ مار بدستور جاری
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پولنگ سٹیشنوں سے روٹھے عوام اور ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak