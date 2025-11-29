پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 6روپے 35پیسے لٹر تک کمی کا امکان
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک،آئی این پی) حکومت کی جانب سے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا امکان ہے ۔
یکم دسمبر سے پٹرولیم قیمتوں میں 6 روپے 35 پیسے فی لٹر تک کمی کا امکان ہے ۔ ذرائع کے مطابق پٹرول کی قیمت میں 3 روپے 75 پیسے ، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے 10 پیسے کمی متوقع ہے ۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 73 پیسے اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 6 روپے 35 پیسے کمی کا امکان ہے ۔ذرائع کا کہنا ہے آئل انڈسٹری نے قیمتوں میں مجوزہ ردوبدل کے حوالے سے ورکنگ مکمل کرکے اوگرا کو ارسال کر دی ہے ۔