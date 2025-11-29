کیپٹل مارکیٹ ڈویلپمنٹ کونسل کا پہلا اجلاس،روڈ میپ کا جائزہ
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )وفاقی وزیرِ خزانہ اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت متحرک، مستحکم اور جامع کیپٹل مارکیٹ کے قیام کیلئے پُرعزم ہے جو معاشی توسیع کیلئے فنانسنگ، سرمایہ کاروں کی شمولیت میں اضافے اور جاری سٹرکچرل اصلاحات کو تقویت دینے میں کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے ۔
وزیرِ خزانہ کی زیرِ صدارت کیپٹل مارکیٹ ڈویلپمنٹ کونسل (سی ایم ڈی سی) کے افتتاحی اجلاس میں پاکستان کی کیپٹل مارکیٹ کو مضبوط اور وسعت دینے سے متعلق روڈ میپ کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔شرکاء نے اس بات پر اتفاق کیا کہ زیادہ لیکویڈیٹی، فعال ٹریڈنگ اور شفاف قیمتوں کے تعین کے نظام مضبوط معاشی نمو میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔وزیرِ خزانہ نے کہا کہ حکومت ایسے مضبوط اور فعال کیپٹل مارکیٹس کے قیام کیلئے سنجیدہ ہے جو کاروباری اداروں کو سرمایہ حاصل کرنے میں مدد دے اور سرمایہ کاروں کو محفوظ و پُرکشش سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کریں۔وزیر خزانہ نے کونسل کے سیکرٹریٹ کو یہ بھی ہدایت کی کہ حال ہی میں اعلان کردہ حکومت کے تین سطحی ڈیجیٹائزیشن پروگرام کو کیپٹل مارکیٹ کے ترقیاتی روڈمیپ کے ساتھ منسلک کیا جائے ۔یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ ترجیحی شعبوں میں ورکنگ گروپس تشکیل دئیے جائیں گے جو آئندہ دو ہفتوں میں کلیدی کارکردگی اشاریے (کے پی آئیز) اور عملی منصوبے تیار کریں گے ۔ کونسل ہر سہ ماہی میں پیش رفت کا جائزہ لے گی۔