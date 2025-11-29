’’نومبر کے بعد دسمبر میں عمران کی ملاقاتیں بحال ‘‘
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک )تجزیہ نگار نجم سیٹھی نے کہا جیسے ہی نومبر کا مہینہ چلا جائے گا،دسمبر میں بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقاتیں ہونا شروع ہوجائیں گی،انڈین اور افغانی اکاؤنٹس سے پراپیگنڈا میں پی ٹی آئی رہنما رابطہ کار ہیں،فیض حمید کو سزا ہوجائے گی مگر باجوہ صاحب کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، افغانستان کے پاس اسرائیلی ڈرونز ہیں۔ دنیا نیوز کے پروگرام ’’آج کی بات،سیٹھی کے ساتھ ‘‘ میں پہلے دن نجم سیٹھی نے اپنا تجزیہ پیش کرتے ہوئے کہا نومبر کے مہینے کی اب بھی اہمیت ہے ،اس ماہ میں کسی قسم کی گڑبڑ نہیں ہونی چاہئے ،جبکہ سہیل آفریدی کوعمران خا ن نے اس لئے سلیکٹ کیا کہ ہم نے لڑائی کرنی ہے ، تحریک انصاف کہتی ہے ہم الیکشن نہیں مانتے ،سسٹم کو اوور تھرو کرنا ہے ،ایک بار پھر9مئی کرنا ہے ،یا اس قسم کی کوئی چیز کرنی ہے ،اس لئے سہیل آفریدی کولگایا گیا،عمران خان سے سہیل آفریدی کی ملاقات اس لئے نہیں کرائی جارہی، فکر یہ ہے کہ عمران خان کوئی ایسی ہدایت کردیں گے جس سے نئی ٹینشن شروع ہوجائے گی، تحریک انصاف کہے گی کہ عمران خان نے یہ کہا ہے ،اب ہم نے یہ کرنا ہی ہے ،حکومت کا خیال ہے کہ ملک میں استحکام آگیا ہے ، اگر ان کی ملاقات کرائی گئی تو یہ کہیں گڑبڑ نہ کر دیں، حکومت چاہتی ہے کہ اس ماہ تحریک انصاف کی قیادت کو ملاقات سے روکا جائے ،اس ماہ استحکام بڑی ضرورت ہے ، پی ٹی آئی کو کنٹرول میں رکھنا تھا، اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ عمران خان سے ان کو نہ ملوایا جائے ،جیسے ہی نومبر کا مہینہ چلا جائے گا،دسمبر میں ملاقاتیں ہونا شروع ہوجائیں گی۔اب تحریک انصاف نے کیا کیا،تحریک انصاف نے کہا تم ملاقات نہیں کروانے دیتے تو ہم بھی ایک بیانیہ بناتے ہیں،تحریک انصاف نے کہا کہ عمران خان مرگیا ہے ،یہ افواہ بھارت،افغان میڈیا نے نہیں پھیلائی، بات یہ ہے کہ ان تک کون پہنچ سکتاہے ،وہ خود عمران خان کی حمایت نہیں کرتے ۔
اس وقت مسئلہ تحریک انصاف کا ہے کہ عمران خان کے ایشو کو زندہ رکھا جائے ،ہر دس اور پندرہ دن کے بعد عمران خان سے متعلق تحریک انصاف کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہے ،دنیا کو بتاتے رہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ظلم ہورہا ہے ۔میں اس پر تحریک انصاف کو داد دیتا ہوں کہ اتنا مشکل کام جس کو زندہ رکھا ہے ،عمران خان تین سال سے جیل کے اندر ہیں،اب بھی ہرروز مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ عمران خان باہر آرہے یا نہیں،تحریک انصاف نے لوگوں کی امید کو برقرار رکھا ہوا ہے کہ کسی بھی وقت عمران خان باہر آسکتے ہیں۔انہوں نے کہا نوازشریف نے جو، اب بات کی ہے یہ کوئی نئی نہیں کی،نوازشریف سمجھتے ہیں اب بھی میری اہمیت ہے ، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ، یہ چیز میں لوگوں کو نہیں بھولنے دونگا۔اگر نواز شریف کی بات مان لی جائے توپھر ایک مثال بن جائے گی،اگر اس بار ہوگیا تو پھر اگلی بار بھی ہوجائے گا، یعنی رستہ کھل جائے گا،جب مشرف تھا اس وقت نوازشریف نے راستہ کھولنے کی کوشش کی تھی۔
کیس کردیا تھا،مشرف کو بچانے والے بھی ان کے اپنے لوگ تھے ،پھر مشرف کو بچالیا تھا،پھر عدالتوں میں گھومنا پڑا،آخر ایک عدالت نے مشرف کو سزا ئے موت سنادی،یہ چیز قابل قبول نہیں ہے ،جب استثنا مل جاتا ہے تو پھر انسان سزاؤں سے بچ جاتاہے ،نواز شریف اسی چیز کو دہرانا چاہتے ہیں،مگر یہ بات نوازشریف کی سنی نہیں جائے گی، وہ چاہتے ہیں جنرل(ر)باجوہ پر کیس کیا جائے ، یہ چاہتے ہیں فیض حمید کو سزا ہو،فیض کو سزا ہوجائے گی مگر باجوہ صاحب کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔نجم سیٹھی نے کہا افغان طالبان سے ہمارے تعلقات مزید خراب ہوں گے ، کیونکہ افغانستان میں اس قسم کی حکومت نہیں جو قانون کے تحت آئی ہو،یہ عالمی قانون کے تحت نہیں چل رہی،افغان طالبان جنگ کرکے اقتدارپر قابض ہوگئے ،وہاں کوئی ان کو گرانے والا نہیں، وہ کہتے ہیں اٹک تک ہمارا حصہ ہے ،وہ پاکستان کے علاقوں پر قبضہ کرنے کی خواہش میں ہیں،اب یہ حالت بڑی نازک ہوتی جارہی ہے ، اب بھارت کو یہ موقع اچھا مل گیا، ادھر سے بھارت نے پاکستان پر پریشر ڈالا ہوا ہے ،مغربی بارڈ ر پر بھارت نے افغان طالبان کو سپورٹ کرنا شروع کردیا ہے ،بھارت افغان طالبان کو پیسے اور انٹیلی جنس دے رہا ہے ، تازہ رپورٹ یہ ہے کہ جو اسرائیلی ڈرون بھارت نے پاکستان کے خلاف استعمال کئے تھے وہی ڈرون بھارت افغانستان کو دے رہا ہے ،وہی ڈرون تاجکستان کے خلاف استعمال ہورہا ہے ، ہوسکتا ہے اسرائیلی ڈرون پاکستان کے خلاف بھی افغان طالبان استعمال کریں۔