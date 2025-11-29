صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

طالبان نے سکیورٹی پر آدھا بجٹ اڑا دیا ،ورلڈ بینک کو تشویش

  • پاکستان
طالبان نے سکیورٹی پر آدھا بجٹ اڑا دیا ،ورلڈ بینک کو تشویش

اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر) ورلڈ بینک نے انکشاف کیا ہے کہ طالبان نے آدھا بجٹ سکیورٹی کے نام پر اڑا دیا،سکیورٹی کے نام پر وسائل کا بڑا حصہ ایسے عناصر پر خرچ کیا جا رہا ہے جن کی وجہ سے خطے میں عدم استحکام بڑھ رہا ہے۔

کابل سے جاری ہونے والی تازہ  ورلڈ بینک کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ افغان طالبان نے مالی سال 2025 کے پہلے سات ماہ میں مجموعی طور پر 75.6 ارب افغانی سکیور ٹی کے نام پرخرچ کیے جو کل اخراجات کا 49 فیصد بنتے ہیں۔ ورلڈ بینک کا کہنا ہے کہ طالبان کے سکیورٹی اخراجات میں غیر معمولی اضافہ جاری ہے جس پر عالمی سطح پر تشویش پائی جاتی ہے ۔ناقدین کا کہنا ہے کہ سکیورٹی کے نام پر وسائل کا بڑا حصہ ایسے عناصر پر خرچ کیا جا رہا ہے جن کی وجہ سے خطے میں عدم استحکام بڑھ رہا ہے ۔پاکستان سمیت عالمی برادری پہلے ہی افغانستان سے پیدا ہونے والے سکیورٹی خدشات پر متعدد بار تشویش کا اظہار کر چکی ہے ۔ 

