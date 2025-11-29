صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عجلت میں کی گئی آئینی ترامیم عدلیہ کیلئے نقصان دہ،وسیع استثنیٰ احتساب کو کمزور کرتا:اقوام متحدہ

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق فولکر ترک نے کہا ہے پاکستان کی جانب سے عجلت میں کی گئی آئینی ترامیم عدلیہ کی آزادی کو شدید نقصان پہنچاتی ہیں۔

تازہ ترین آئینی ترمیم گزشتہ سال کی 26ویں ترمیم کی طرح وکلا برادری اور سول سوسائٹی کے ساتھ جامع مشاورت اور بحث کے بغیر منظور کی گئی۔بی بی سی کے مطابق جمعہ کے روز ایک بیان میں فولکر ترک نے خبردار کیا یہ ترامیم اُس اصول کے منافی ہیں جو قانون کی حکمرانی کی بنیاد ہے اور پاکستان میں انسانی حقوق کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے ۔اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر نے کہانہ انتظامیہ اور نہ ہی پارلیمنٹ کو اس پوزیشن میں ہونا چاہیے کہ وہ عدلیہ کو کنٹرول یا اس کی رہنمائی کرے ، عدلیہ کو اپنے فیصلوں میں کسی بھی سیاسی اثر و رسوخ سے دور رہنا چاہیے ۔انہوں نے کہا وسیع استثنیٰ کی شقیں احتساب کو کمزور کرتی ہیں،مجھے تشویش ہے یہ ترامیم ان اصولوں کے لیے دور رس نتائج کا باعث بن سکتی ہیں جنہیں پاکستانی عوام عزیز رکھتے ہیں یعنی جمہوریت اور قانون کی حکمرانی۔

