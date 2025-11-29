میاں عامرمحمود کے نئے صوبوں کیلئے دلائل مضبوط :ملک محمداحمد
عمران کیساتھ جیل مینوئل کے مطابق سلوک ہو رہا ،جیل کے باہر ہلڑبازی غلط نوازشریف نے کسی کو ٹانگنے کانہیں کہا، غلط رنگ دیا گیا :سپیکر پنجاب اسمبلی
لاہور (سیاسی نمائندہ،نیوزایجنسیاں)سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا ہے کہ ملک میں نئے صوبوں کی بازگشت پر کئی نمایاں شخصیات گفتگو کر رہی ہیں، میاں عامر محمود صوبوں کی تشکیل کے لئے مضبوط دلائل دے رہے ہیں، تاہم وہ اپنی رائے حکومتی مؤقف سامنے آنے تک محفوظ رکھیں گے ۔ اگر پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے صوبے کی حمایت کرے اور سندھ کی تقسیم کی مخالفت کرے تو یہ ناقابل فہم ہوگا۔ عمران خان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ جیل قانون کے مطابق ہے ،نواز شریف، مریم نواز اور آصف زرداری کو بھی جیل مینوئل کے مطابق ہی ٹریٹمنٹ ملا تھا،اگر کوئی جیل کے باہر جا کر ہلڑ بازی کرے گا تو غلط ہے ، نواز شریف نے کبھی نہیں کہا کہ کسی کو ٹانگ دو، نواز شریف معیشت، بجلی بحران اور سی پیک کے حوالے سے درست انداز میں بات کر رہے تھے مگر ان کی گفتگو کو غلط رنگ دیا گیا۔نواز شریف کی بات دل کو چھوتی ہے ، وہ پاکستان کی روکی گئی ترقی پر نوحہ کناں تھے ، گزشتہ دو پارلیمانی سالوں میں ریکارڈ قانون سازی کی ہے ،جس پر انہیں فخر ہے ۔ پنجاب اسمبلی میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے ستھرا پنجاب پروگرام کو پنجاب کی بڑی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں امن و امان کی صورتحال مثالی ہے جس میں سی سی ڈی کا اہم کردار ہے ۔ جن لوگوں نے شہدا کے مجسمے اور سرکاری عمارتیں جلائیں، کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا، ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے ۔اگر یہی جرم میں کروں تو گناہ گار ہوں، کوئی اور کرے تو کچھ نہیں یہ قبول نہیں۔ حکومت اور اپوزیشن کو بات چیت کرنی چاہیے ۔ انہوں نے موٹر سائیکلوں کے بڑھتے حادثات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ روزانہ سڑکوں پر لوگ موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ میں اس بل کے حق میں ہوں جس میں جرمانے بڑھائے جا رہے ہیں۔ ایسی موٹر سائیکل سواری کہیں نہیں کی جاتی جیسی پاکستان میں ہوتی ہے ۔