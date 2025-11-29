صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قومی اسمبلی اجلاس،حکومت کورم پورا کرنے میں ناکام

  • پاکستان
قومی اسمبلی اجلاس،حکومت کورم پورا کرنے میں ناکام

وقفہ کے بعد بھی اجلاس میں تعدادپوری نہ ہوئی،مجبورااجلاس ملتوی کرناپڑا

اسلام آباد(سٹاف رپورٹر،ایجنسیاں) حکومت قومی اسمبلی اجلاس میں کورم پورا کرنے میں ناکام ہو گئی جس کے باعث اجلاس ملتوی کرنا پڑ گیا۔ کورم پورا نہ ہونے کے باعث ایوان کی کارروائی مجبورا ًملتوی کرنا پڑی جس سے ایجنڈا بھی مکمل نہ ہوسکا۔جمعہ کو قومی اسمبلی کا اجلاس سپیکر ایاز صادق کی زیرِ صدارت شروع ہوا۔ اجلاس کے آغاز میں سپیکر نے ارکان کی چھٹیوں کی درخواستیں پڑھنا شروع کیں۔ اس دوران توجہ دلاؤ نوٹس پیش کرنے کا وقت آیا تو پی ٹی آئی کے رکن نے پوائنٹ آف آرڈر پر بات کرنے کے لئے فلور مانگا۔ سپیکر نے کہا کہ پہلے ایوان کا بزنس لینے دیں، پھر بولنے کا موقع دیا جائے گا۔ بولنے کی اجازت نہ ملنے پر پی ٹی آئی کے رکنِ اسمبلی صاحبزادہ محبوب سلطان نے کورم کی نشاندہی کردی۔اس پر سپیکر نے گنتی کروانے کی ہدایت دی۔ گنتی کے دوران کورم پورا نہ نکلا جس پرسپیکر نے کورم پورا ہونے تک کارروائی ملتوی کردی۔ کافی دیر انتظار کے باوجود حکومتی ارکان ایوان میں نہ آئے ۔ وقفے کے بعد اجلاس ڈپٹی سپیکر کی زیرِ صدارت دوبارہ شروع ہوا تو انہوں نے دوبارہ گنتی کروانے کی ہدایت کی۔ دوسری بار بھی کورم پورا نہ نکلا جس پر کارروائی مجبوراًملتوی کردی گئی۔ڈپٹی سپیکر غلام مصطفی نے ابتدا میں اجلاس پیر کی صبح گیارہ بجے تک ملتوی کرنے کا اعلان کیا تاہم ارکان کے اظہارِ حیرت پر اسے درست کرتے ہوئے پیر کی شام پانچ بجے تک ملتوی کردیا۔واضح رہے کہ گنتی کے دوران ایوان میں صرف 53 ارکان موجود پائے گئے جبکہ کورم پورا رکھنے کے لئے 84 ارکان کی موجودگی ضروری ہے ۔ کورم پورا نہ ہونے سے اجلاس کی کارروائی ملتوی ہوگئی اور دس نکاتی ایجنڈا بھی نہ لیا جاسکا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

گڑھی شاہو ،گارڈن ٹاؤن سمیت دیگر علاقوں میں وارداتیں

پنجاب یونیورسٹی ہاسٹل کے سامنے ٹریفک حادثہ، 2 افراد جاں بحق

میٹروبس :بالیاں نوچنے والی دو برقعہ پوش خواتین گرفتار

قصور:5سالہ بچی سے زیادتی

8منشیات فروش گرفتار ، مقدمات درج

سابقہ رنجش ،شہری کو حبس بے جا میں رکھ کر مبینہ تشدد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اقتدار کا کھیل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ دنیا زور آوروں کی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
لانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نو طبقات کی لوٹ مار بدستور جاری
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پولنگ سٹیشنوں سے روٹھے عوام اور ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak