آفریدی صوبہ دیکھیں، دھرنے سے بلیک میل نہیں ہونگے :عطا تارڑ
وزیراعلیٰ پختونخوا کا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا کوئی حق نہیں:وزیر اطلاعات پی ٹی آئی رہنما نے بھارتی، افغان میڈیا کو فیڈ کیا :’’ٹونائٹ ود ثمرعباس‘‘
اسلام آباد (دنیا نیوز)وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ نے کہا کہ وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا کا کوئی حق نہیں کہ وہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کریں، سہیل آفریدی صوبے کے معاملات کو دیکھیں، وفاقی حکومت دھرنا دینے سے بلیک میل نہیں ہوگی، سہیل آفریدی کو صوبے میں امن و امان کو بہتر کرنا چاہئے ۔دنیا نیوز کے پروگرام ‘‘ٹونائٹ ود ثمرعباس’’میں گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ نے مزید کہا کہ بانی کی ملاقاتیں جیل مینوئل کے مطابق ہوں گی، قوانین کی خلاف ورزی کریں گے تو کوئی ملاقات نہیں ہو گی ،بانی کو جیل میں سب سے زیادہ سہولیات میسر ہیں، سہیل آفریدی بزدار پلس پلس بن چکے ، قانون یہ اجازت نہیں دیتا کہ جیل کے باہر جا کر بدمعاشی کریں۔وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ یہ اڈیالہ جیل کے باہر امن وامان کی صورتحال خراب اورقانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اس لیے ملاقات نہیں ہونے دے رہے ،پی ٹی آئی میں اندرونی کشیدگی کی وجہ سے معاملات خراب ہیں، پی ٹی آئی کی خاتون رہنما نے بھارتی اور افغان میڈیا کو فیڈ کیا۔