صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آفریدی صوبہ دیکھیں، دھرنے سے بلیک میل نہیں ہونگے :عطا تارڑ

  • پاکستان
آفریدی صوبہ دیکھیں، دھرنے سے بلیک میل نہیں ہونگے :عطا تارڑ

وزیراعلیٰ پختونخوا کا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا کوئی حق نہیں:وزیر اطلاعات پی ٹی آئی رہنما نے بھارتی، افغان میڈیا کو فیڈ کیا :’’ٹونائٹ ود ثمرعباس‘‘

اسلام آباد (دنیا نیوز)وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ نے کہا کہ وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا کا کوئی حق نہیں کہ وہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کریں، سہیل آفریدی  صوبے کے معاملات کو دیکھیں، وفاقی حکومت دھرنا دینے سے بلیک میل نہیں ہوگی، سہیل آفریدی کو صوبے میں امن و امان کو بہتر کرنا چاہئے ۔دنیا نیوز کے پروگرام ‘‘ٹونائٹ ود ثمرعباس’’میں گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ نے مزید کہا کہ بانی کی ملاقاتیں جیل مینوئل کے مطابق ہوں گی، قوانین کی خلاف ورزی کریں گے تو کوئی ملاقات نہیں ہو گی ،بانی کو جیل میں سب سے زیادہ سہولیات میسر ہیں، سہیل آفریدی بزدار پلس پلس بن چکے ، قانون یہ اجازت نہیں دیتا کہ جیل کے باہر جا کر بدمعاشی کریں۔وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ یہ اڈیالہ جیل کے باہر امن وامان کی صورتحال خراب اورقانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اس لیے ملاقات نہیں ہونے دے رہے ،پی ٹی آئی میں اندرونی کشیدگی کی وجہ سے معاملات خراب ہیں، پی ٹی آئی کی خاتون رہنما نے بھارتی اور افغان میڈیا کو فیڈ کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

پاکستانی طلبا نے پاک بھارت مباحثہ دو تہائی اکثریت سے جیت لیا

تیسری دنیا کے ملکوں سے امریکا ہجرت روکیں گے :ٹرمپ

ہیومن رائٹس واچ ناپسندیدہ تنظیم قرار،روس نے پابندی لگا دی

شام کے قصبہ بیت جن پر اسرائیلی حملے ،13افراد شہید

ہانگ کانگ:رہائشی کمپلیکس میں آگ سے ہلاکتیں 128 ہوگئیں ،8افرادگرفتار

جاپان:ٹوکیو ایئرپورٹ پر 70 فیصد ٹوائلٹس بند، مسافر پریشان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اقتدار کا کھیل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ دنیا زور آوروں کی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
لانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نو طبقات کی لوٹ مار بدستور جاری
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پولنگ سٹیشنوں سے روٹھے عوام اور ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak