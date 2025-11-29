صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیراعلیٰ کے پی عشق عمران میں تادم مرگ بھوک ہڑتال کریں ،رانا ثنا

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک،نیوز ایجنسیاں) وزیراعظم شہباز شریف کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے کہا ہے حکومت کو عمران خان سے کوئی خوف نہیں، قانون کے مطابق بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہونی چاہئے ۔

 وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا کو اڈیالہ جیل کے باہر عشق عمران خان میں مرتے دم تک کی بھول ہڑتال کرنی چاہئے ۔ ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے رانا ثنا اللہ کا کہنا تھا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت ہونی چاہئے ، تین گھنٹے کی ملاقات کے بعد ڈیڑھ گھنٹے کی پریس کانفرنس نہیں ہونی چاہئے ۔انہوں نے کہا جلاؤ گھیراؤ، اسلام آباد کی طرف چڑھائی کی باتیں نہیں ہونی چاہئیں، کوئی قانون اجازت نہیں دیتا کہ کوئی جیل میں بیٹھ کر باہر تحریک چلائے ، یہ اجازت نہیں کہ بانی پی ٹی آئی سے کوئی ملاقات کرے اور باہر آکر کئی گھنٹے کی پریس کانفرنس کرے ۔ رانا ثناء اللہ نے کہا انٹیلی جنس رپورٹس تھیں کہ یہ لوگ 26 نومبر کو گزشتہ 26 نومبر جیسا احتجاج کرنے جارہے ہیں۔ایک اور انٹرویو میں رانا ثنائاللہ نے کہا نوازشریف کا دوبارہ وزیراعظم بننے کا کوئی ارادہ یا سوچ بالکل نہیں ہے ۔

