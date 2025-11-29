18 ویں ترمیم ،صوبائی خود مختاری پر سمجھوتہ نہیں ہوگا:سندھ اسمبلی
ٹریفک کی خلاف ورزی پر جرمانے کم کریں،اپوزیشن لیڈر، زرعی انکم ٹیکس ترمیمی بل منظور ایچ ای جے کی کراچی یونیورسٹی سے مجوزہ علیحدگی روکنے کی تجویزمسترد
کراچی (سٹاف رپورٹر) سندھ اسمبلی نے پیپلز پارٹی کے 58ویں یومِ تاسیس کے موقع پر متفقہ طور پر قرارداد منظور کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ 1973 کے آئین، 18ویں ترمیم، صوبائی خودمختاری اور این ایف سی ایوارڈ میں صوبوں کے حصے پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ قرارداد نثار کھوڑو نے پیش کی جس میں شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید بینظیر بھٹو کو ان کی جمہوری جدوجہد پر خراجِ عقیدت پیش کیا گیا۔ قرارداد میں کہا گیا کہ پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری کی قیادت میں اپنے منشور اور جمہوری ورثے پر کاربند ہے ۔قرارداد کے مطابق 18ویں ترمیم اور این ایف سی فارمولا صوبوں کے حقوق اور سندھ کی وحدت، سالمیت اور سیاسی وقار کی ضامن ہیں، اس لیے ان پر کسی قسم کا دباؤ یا قدغن قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایوان نے اعلان کیا کہ سندھ کے تاریخی اور آئینی حقوق کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش ناکام بنائی جائے گی۔ نثار کھوڑو نے کہا کہ سندھ کو تقسیم کرنے کی منفی سوچ کو ہمیشہ مسترد کیا ہے ۔ قائم علی شاہ نے کہا کہ بھٹو شہید نے آمرانہ قوتوں کا مقابلہ کرکے عوام کو آواز دی۔ایوان کی کارروائی کے دوران اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کراچی میں ای چالان اور بھاری جرمانوں کے نفاذ کو سنگین مسئلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ غریب موٹر سائیکل سوار ہزاروں روپے جرمانہ ادا نہیں کرسکتے ۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ جرمانے کم کیے جائیں اور اس حوالے سے پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے ۔
شہر میں ٹریفک جام ایک منظم مسئلہ بن چکا ہے ۔وزیرِ قانون ضیا لنجار نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ٹریفک نظام اچانک نافذ نہیں کیا گیا، شہریوں کی جانیں بچانے کے لیے ہیلمٹ لازمی قرار دیا گیا ہے ۔ حیدرآباد اور سکھر میں بھی ای چالان جاری ہیں اور کمیٹی بنانے پر حکومت تیار ہے ۔ایم کیو ایم کے صابر قائم خانی نے ٹول ٹیکس میں مقامی شہریوں سے ناجائز وصولی کا معاملہ اٹھایا۔ پارلیمانی سیکرٹری فرخ شاہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق 5 کلومیٹر کے اندر رہنے والے افراد سے ٹیکس نہیں لیا جاسکتا، خلاف ورزی کی صورت میں فوری کارروائی ہوگی۔ایم کیو ایم کے عادل عسکری نے آئی سی سی بی ایس اور ایچ ای جے کو کراچی یونیورسٹی سے مجوزہ علیحدہ کرنے پر اعتراض اٹھایا۔ پارلیمانی سیکریٹری ماروی فصیح نے کہا کہ ادارے کو بہتر طرزِ حکمرانی کے لیے خودمختاری دی جا رہی ہے ۔ایوان نے سندھ زرعی انکم ٹیکس ترمیمی بل منظور کرلیا جبکہ آئینی بینچز سے متعلق آرڈیننس قائمہ کمیٹی کے سپرد کردیا گیا۔ وقفہ سوالات میں پارلیمانی سیکریٹری پبلک ہیلتھ انجینئرنگ نے بتایا کہ روہڑی میں دو واٹر کراس پر 95 فیصد کام مکمل ہوگیا ہے ، تھر میں ایشیا کا سب سے بڑا فلٹریشن پلانٹ کام کر رہا ہے اور صوبے میں 78 آر او پلانٹس گزشتہ دو برس میں لگائے گئے ۔اجلاس پیر کی دوپہر تک ملتوی کردیا گیا۔