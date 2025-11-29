صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب نے سموگ کنٹرول میں غیر معمولی پیشرفت کی:مریم اورنگزیب

  • پاکستان
پنجاب نے سموگ کنٹرول میں غیر معمولی پیشرفت کی:مریم اورنگزیب

پاکستان کا پہلا جدید اے کیو آئی مانیٹرنگ اور فورکاسٹ سسٹم قائم کیا گیا :سینئر وزیر فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے کے واقعات میں 65 فیصد تک کمی ہوئی:خطاب

لاہور (خبر نگار)سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ پنجاب نے رواں سال سموگ کنٹرول، کلین ایئر مینجمنٹ اور گرین ٹیکنالوجی کے میدان میں غیر معمولی پیشرفت کی ،وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی قیادت میں فلڈ متاثرین کو بروقت معاوضہ دیا گیا اور پہلی بار سموگ اور اے کیو آئی مانیٹرنگ کو مکمل سائنٹفک نظام پر منتقل کیا گیا۔ صوبے میں پاکستان کا پہلا جدید اے کیو آئی مانیٹرنگ اور فورکاسٹ سسٹم قائم کیا گیا ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز یو ایم ٹی لاہور میں کلائمیٹ چینج اور گرین موبیلٹی سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے کیا ، اس موقع پر صدر یو ایم ٹی و سابق صوبائی وزیر ابراہیم حسن مراد نے بھی اظہار خیال کیا۔ سینئر صوبائی وزیر نے مزید کہا کہ پنجاب کے تمام 41 مانیٹرنگ سٹیشن جیوٹیگڈ اورجی آئی ایس میپڈ ہیں ، اس وقت 666 گاڑیاں فیلڈ میں سموگ کنٹرول آپریشنز کر رہیں ،پنجاب میں فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے کے واقعات میں 65 فیصد تک کمی ہوئی ، محمود بوٹی کے کوڑے کے ڈھیروں کو گرین پارکس میں تبدیل کر کے ویسٹ ٹو گرین ماڈل قائم کیا گیا ، یو ای ٹی نے اپنی سموگ گن خود تیار کر لی جو قابلِ فخر کارنامہ ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

کبھی ہم فیل ہو جاتے ہیں ، اچھا وقت مختصر ہو جاتاہے: بابراعظم

تین ملکی ٹی ٹونٹی سیریز کا فائنل آج کھیلا جائیگا

آسٹریا کو ہرا کر پرتگال نے فیفا انڈر 17 ورلڈ کپ جیت لیا

اے ٹی پی چیلنجر ، اعصام الحق نے نئی تاریخ رقم کردی

پی سی بی اور اٹلی کرکٹ فیڈریشن کے مابین تاریخی معاہدہ

امریکی ویزا تنازع، ایران کا فیفا ورلڈکپ ڈرا کے بائیکاٹ کا فیصلہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اقتدار کا کھیل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ دنیا زور آوروں کی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
لانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نو طبقات کی لوٹ مار بدستور جاری
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پولنگ سٹیشنوں سے روٹھے عوام اور ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak