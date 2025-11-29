پنجاب نے سموگ کنٹرول میں غیر معمولی پیشرفت کی:مریم اورنگزیب
پاکستان کا پہلا جدید اے کیو آئی مانیٹرنگ اور فورکاسٹ سسٹم قائم کیا گیا :سینئر وزیر فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے کے واقعات میں 65 فیصد تک کمی ہوئی:خطاب
لاہور (خبر نگار)سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ پنجاب نے رواں سال سموگ کنٹرول، کلین ایئر مینجمنٹ اور گرین ٹیکنالوجی کے میدان میں غیر معمولی پیشرفت کی ،وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی قیادت میں فلڈ متاثرین کو بروقت معاوضہ دیا گیا اور پہلی بار سموگ اور اے کیو آئی مانیٹرنگ کو مکمل سائنٹفک نظام پر منتقل کیا گیا۔ صوبے میں پاکستان کا پہلا جدید اے کیو آئی مانیٹرنگ اور فورکاسٹ سسٹم قائم کیا گیا ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز یو ایم ٹی لاہور میں کلائمیٹ چینج اور گرین موبیلٹی سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے کیا ، اس موقع پر صدر یو ایم ٹی و سابق صوبائی وزیر ابراہیم حسن مراد نے بھی اظہار خیال کیا۔ سینئر صوبائی وزیر نے مزید کہا کہ پنجاب کے تمام 41 مانیٹرنگ سٹیشن جیوٹیگڈ اورجی آئی ایس میپڈ ہیں ، اس وقت 666 گاڑیاں فیلڈ میں سموگ کنٹرول آپریشنز کر رہیں ،پنجاب میں فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے کے واقعات میں 65 فیصد تک کمی ہوئی ، محمود بوٹی کے کوڑے کے ڈھیروں کو گرین پارکس میں تبدیل کر کے ویسٹ ٹو گرین ماڈل قائم کیا گیا ، یو ای ٹی نے اپنی سموگ گن خود تیار کر لی جو قابلِ فخر کارنامہ ہے ۔