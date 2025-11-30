نہیں چاہتے کہ اپنے بھائی کو گھر میں گھس کر ماریں، قطر نے کارروائی سے روکا، ثالثی کی پیشکش کی : بھارت کو سبق سکھاسکتے ہیں تو افغانستان مسئلہ ہی نہیں : پاکستان
وہ وقت دور نہیں جب مسلم غیرمسلم افغانستان سے دہشتگردی ختم کرنے کیلئے ایک ہو جائینگے ،غزہ فورس کی ذمہ داری حماس کو غیر مسلح کرنا ہوئی توپاکستان شامل نہیں ہوگا:نائب وزیراعظم اسحاق ڈار طالبان رجیم دنیا کیلئے خطرہ،دہشتگردی کا حل نیشنل ایکشن پلان، بلوچستان میں مربوط نظام، پختونخوا میں کمی نظر آتی،نان کسٹم پیڈ گاڑیاں روکنا کس کا کام؟ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف
اسلام آباد (نمائندہ دنیا، دنیا نیوز،مانیٹرنگ ڈیسک)نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے کہا بھارت کو سبق سکھا سکتے ہیں تو افغا نستان مسئلہ ہی نہیں، ہم نہیں چاہتے کہ اپنے بھائی کو گھر میں گھس کر ماریں،پاک افغان سرحدی جھڑپوں کی رات طالبان کو سبق سکھانے جارہے تھے لیکن قطر نے کارروائی سے روکا اور ثالثی کی پیشکش کی، وہ وقت دور نہیں جب مسلم اور غیرمسلم افغانستان سے دہشتگردی ختم کرنے کیلئے ایک ہو جائیں گے ،افغانستان کیلئے پاکستان کے راستے انسانی امداد جلد بھیجنے کا امکان ہے ،غزہ فورس کی ذمہ داری حماس کو غیرمسلح کرنا ہوئی توپاکستان شامل نہیں ہوگا۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا پاکستان غزہ فورس میں شرکت کیلئے تیار ہے لیکن اس سے پہلے عالمی استحکام فورس کے مینڈیٹ اور ٹی او آرز سامنے آنے چاہئیں،حماس کو غیر مسلح کرنا فلسطینی حکام کا کام ہے، ایسی صورتحال پر تو انڈونیشیا نے بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے۔
اسحاق ڈار نے کہا اقوام متحدہ کی جانب سے افغانستان میں انسانی امداد کی درخواست آئی ہے ، فیلڈ مارشل سے اس سے متعلق بات چیت ہوئی، وزیر اعظم کے ساتھ بھی بات کروں گا،امید ہے کہ کل تک بنیادی ضروری اشیا اور خوراک کی چیزیں جانے کی اجازت دے دینگے ، انسانی امداد بھیجنے کی اجازت افغان عوام کیلئے دے رہے ہیں، دہشتگردوں کیلئے نہیں۔انہوں نے کہاطالبان سے دہشت گردی روکنے کا مطالبہ کیا لیکن دہشت گردی ختم ہونے میں کوئی بہتری نہیں آئی، دہشت گردی سے سال 2021 سے لیکر اب تک 4 ہزار سکیورٹی اہلکار شہید، 20 ہزار جوان زخمی ہوئے ، گزشتہ سرحدی جھڑپوں کے دوران پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی، اگر ہم انڈیا کو سبق سکھا سکتے ہیں تو افغانستان ہمارے لئے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پاک افغان سرحدی جھڑپوں کی رات بات جنگ کی طرف جارہی تھی،اسی رات طالبان کو سبق سکھانے جارہے تھے لیکن اس دوران قطر ہمارے ساتھ مسلسل رابطے میں رہا، قطر کی وجہ سے افغانستان کے ساتھ جنگ نہیں ہوئی۔
ان سے ایک ہی مطالبہ ہے افغانستان اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے اور ٹی ٹی پی کو ہمارے حوالے کر دے یا کہیں دور لے جائے ۔ 19 اپریل کے کابل وزٹ نے مثبت اثرات چھوڑے اور پاکستان نے افغانستان کے ساتھ کئے گئے تمام وعدے پورے کیے ، جن میں ریلوے معاہدہ بھی شامل ہے ۔پاکستان نے اپنے وعدوں کی پاسداری کی،تاہم افغانستان کی طرف سے پاکستان کے واحد مطالبے پر کوئی مثبت پیشرفت نظر نہیں آئی۔ وہ وقت دور نہیں جب مسلم اور غیرمسلم دہشت گردی کو ختم کرنے کیلئے اکٹھے ہو جائیں گے ، اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم مل کر اپنے خطے کو دہشت گردی سے پاک کر لیں۔مسئلے کا حل ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی میں ہے ۔ ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا اور اپنی کمزوری کو دور کرنا ہوگا۔ اس کے بعد پاکستان تعاون میں ایک نہیں سو قدم آگے جائے گا۔اسحاق ڈار نے کہا ماسکو اور برسلز میں ملاقاتیں سود مند رہیں، روسی صدر کو دورے کی دعوت دی ہے ،دورہ روس میں وزارت خارجہ نے روسی انتظامیہ سے ملاقاتوں کا خط پہلے ہی بھیج دیا تھا، اس وجہ سے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف، نائب وزیر اعظم الیکسی اوورچک سے علیحدہ علیحدہ باہمی ملاقاتیں ہوئیں۔
انہو ں نے کہا کئی برس کے بعد یورپی یونین کے صدر کے ساتھ کسی پاکستانی نے ملاقات کی، 5 برس سے پاکستان یورپی یونین مذاکرات التوا کا شکار تھے ، یورپی یونین کے اعلیٰ نمائندوں کے ساتھ انتہائی اہم ملاقات ہوئی، یہ ملاقات انتہائی خوشگوار اور بے تکلفی والے ماحول میں ہوئی۔ یورپی یونین کے ساتھ ہمارے تعلقات کے تمام شعبوں تجارت، اقتصادی امور، جی ایس پی پلس، افغانستان، سکیورٹی، بھارت اور دیگر معاملات ہر بات چیت کی گئی، ہم نے کھل کر افغانستان سے پاکستان پر حملوں پر تفصیلی بات چیت کی، پہلگام واقعہ اور پاک بھارت جنگ کے بعد کئی مرتبہ رابطہ ہوا تھا۔ جی ایس پی پلس کا ریویو 2027 میں ہوگا، تاہم پاکستان نے ابھی سے اپنی سفارتی کوششیں تیز کردی ہیں، یورپی یونین کے آٹھ ارکانِ پارلیمنٹ سے ملاقاتیں کیں۔ یورپی یونین کی 24 نومبر سے 3 دسمبر تک پاکستان آمد اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے ۔ انہوں نے کہا یورپی یونین کے چھ ایشوز زیر بحث ہیں جن میں سے تین جلد پارلیمنٹ کے ذریعے حل کرلیے جائیں گے ۔ امید ہے یورپی یونین کا جائزہ مشن پاکستان کیلئے مثبت رپورٹ جاری کرے گا۔
راولپنڈی (خصوصی نیوز رپورٹر،دنیا نیوز، مانیٹرنگ ڈیسک)ترجمان پاک فوج نے کہا طالبان رجیم نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے اور دنیا کیلئے ایک خطرہ بن چکا ہے ،ان کے مطابق خوارج پاکستانی ہیں،اگر ایسا ہے تو انہیں ہمارے حوالے کریں ہم ان کو اپنے قانون کے مطابق ڈیل کریں گے ، خونریزی اور تجارت اکٹھے نہیں چل سکتے ، بھارتی آرمی چیف خو د فریبی کا شکار،سندور جیسے ٹریلر پر بنی فلم بھارت کیلئے ہارر فلم بن جائے گی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر )کے مطابق 25 نومبر کو ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی سینئر صحافیوں سے ملکی سلامتی کے امور پر تفصیلاً گفتگو ہوئی۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا باررڈر مینجمنٹ پر سکیورٹی اداروں کے حوالے سے گمراہ کن پراپیگنڈا کیا جاتا ہے ، پاک افغان بارڈر انتہائی مشکل اور دشوار گزار راستوں پر مشتمل ہے ، خیبر پختونخوا میں پاک افغان سرحد 1229 کلومیٹر پر محیط ہے ، جس میں 20 کراسنگ پوائنٹس ہیں، پاک افغان بارڈ پر پوسٹوں کا فاصلہ 20 سے 25 کلومیٹر تک بھی ہے۔
بارڈر فینس اس وقت تک موثر نہیں ہو سکتی اگر وہ آبزرویشن اور فائر سے کور نہ ہو، اگر 2 سے 5 کلومیٹر کے بعد قلعہ بنائیں اور ڈرون سرویلنس کریں تو اس کیلئے کثیر وسائل درکار ہونگے ، پنجاب اور سندھ کے برعکس خیبر پختونخوا میں بارڈر کے دونوں اطراف منقسم گاؤں ہیں، ایسی صورتحال میں آمد و رفت کو کنٹرول کرنا ایک چیلنج ہے ۔ دنیا میں بارڈر مینجمنٹ ہمیشہ دونوں ممالک مل کر کرتے ہیں، اس کے برعکس،افغانستان سے دہشتگردوں کی پاکستان میں دراندازی کیلئے افغان طالبان مکمل سہولت کاری کرتے ہیں،اگر افغان بارڈر سے متصل علاقوں کو دیکھا جائے تو وہاں آپکو بمشکل موثر انتظامی ڈھانچہ دیکھنے کو ملتاہے جو گورننس کے مسائل میں اضافے کا باعث ہے ، ان بارڈر ایریاز میں انتہائی مضبوط پولیٹیکل ٹیرر کرائم گٹھ جوڑ ہے جس کی سہولت کاری فتنہ الخوارج کرتے ہیں۔اگر سرحد پار سے دہشت گردوں کی تشکیلیں آرہی ہیں یا غیر قانونی سمگلنگ اور تجارت ہو رہی ہے تو اندرون ملک اس کو روکنا کس کی ذمہ داری ہے ؟۔ اگر لاکھوں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں آپ کے صوبے میں گھوم رہی ہیں تو انہیں کس نے روکنا ہے ؟ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں اس پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسز کا حصہ ہیں جو خودکش حملوں میں استعمال ہوتی ہیں۔
ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ دوحا معاہدے کے حوالے سے پاکستان کا موقف بالکل واضح ہے ، پاکستان کا موقف ہے کہ افغان طالبان رجیم دہشتگردوں کی سہولت کاری بند کریں، افغانستان میں دہشتگردی کے مراکز اور القاعدہ، داعش اور دہشتگرد تنظیموں کی قیادت موجود ہے ۔انہوں نے کہا کہ وہاں سے انہیں اسلحہ اور فنڈنگ بھی ملتی ہے جو پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے ، ہم نے ان کے سامنے تمام ثبوت رکھے جنہیں وہ نظرانداز نہیں کر سکتے ، پاکستان کا افغان طالبان رجیم سے مطالبہ ہے کہ وہ ایک قابلِ تصدیق میکانزم کے تحت معاہدہ کریں۔اگر قابلِ تصدیق میکنزم تھرڈ پارٹی نے رکھنا ہے توپاکستان کو اس پر اعتراض نہیں ہوگا۔پاکستان کے اس موقف کی مکمل آگاہی ثالث ممالک کو بھی ہے ، فتنہ الخوارج کے بارے میں طالبان رجیم کا یہ دعویٰ کہ وہ پاکستانی ہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں اور ہمارے مہمان ہیں غیر منطقی ہے ، اگر وہ پاکستانی شہری ہیں تو ہمارے حوالے کریں، ہم انکو اپنے قانون کے مطابق ڈیل کریں گے ، یہ کیسے مہمان ہیں جو مسلح ہو کر پاکستان آتے ہیں؟۔
ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ SIGAR کی رپورٹ کے مطابق امریکی افواج انخلا کے دوران 7ارب 20 کروڑ ڈالرز کا امریکی فوجی ساز و سامان افغانستان چھوڑ گئی ہیں، افغان رجیم نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے اور دنیا کیلئے ایک خطرہ بن چکا ہے ۔ افغانستان میں 2021 کے بعد ریاست اورحکومت کا قیام ہونا تھا جو ممکن نہ ہوسکا، طالبان رجیم نے اس وقت نان سٹیٹ ایکٹر زپالے ہوئے ہیں جو خطے کے مختلف ممالک کیلئے خطرہ ہیں،کوئی بھی ملک اگرافغان طالبان رجیم کو فوجی سازو سامان مہیا کرتا ہے تو یہ دہشتگردوں کے ہاتھ ہی لگے گا۔پاکستان کا مطالبہ واضح ہے کہ افغان طالبان کا طرز عمل ایک ریاست کی طرح ہونا چاہئے ، دوحا مذاکرات میں افغان طالبان نے بین الاقوامی برادری سے اپنی سرزمین دہشتگردی کیلئے استعمال نہ ہونے کا وعدہ کیا مگر اس پراب تک عمل نہیں ہوا۔افغان طالبان رجیم افغانیوں کا نمائندہ نہیں ہے کیونکہ یہ تمام قومیتوں کی نمائندگی نہیں کرتا، افغانستان کی 50 فیصد خواتین کی نمائندگی کا اس رجیم میں کوئی وجود نہیں، ہمارا افغانیوں کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ ہمارا مسئلہ افغان طالبان رجیم کے ساتھ ہے۔
ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین تجارت کی بندش کا مسئلہ ہماری سکیورٹی اور عوام کے جان و مال کے تحفظ سے جڑا ہے ،خونریزی اور تجارت اکٹھے نہیں چل سکتے۔ انہوں نے کہا ہندوستان میں خود فریبی کی سوچ رکھنے والی قیادت کی اجارہ داری ہے ، انڈین آرمی چیف کا یہ بیان کہ ہم نے آپریشن سندور کے دوران ایک ٹریلر دکھایا ،خود فریبی کی حامل سوچ کا عکاس ہے ۔جس ٹریلر میں سات جہاز گر جائیں، 26 مقامات پر حملہ ہو جائے اور ایس-400کی بیٹریاں تباہ ہو جائیں تو ایسے ٹریلر پر مبنی فلم ان کیلئے ‘‘ہارر فلم ’’بن جائے گی، سندور میں ہوئی شکست پر بار بار کے جھوٹے ہندوستانی بیانات عوامی غم و غصے کو تحلیل کرنے کیلئے ہیں۔ترجمان پاک فوج نے کہا کہ ریاست پاکستان اور اس کے اداروں کے خلاف زہریلا بیانیہ بنانے والے ایکس اکاؤنٹس بیرون ملک سے چلتے ہیں، پاکستان سے باہر بیٹھ کر یہاں کی سیاست اور دیگر معاملات میں زہر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔
بیرون ملک سے آپریٹ ہونے والے سوشل میڈیا کے یہ اکاؤنٹس لمحہ بہ لمحہ پاکستان کے خلاف بیانیہ بنانے میں مصروف ہیں، یہ بات واضح ہے کہ جو سوشل میڈیا پاکستان میں چل رہا ہے درحقیقت اس کے پیچھے بیرونی ہاتھ ہیں،دہشتگردی پر تمام حکومتوں اورسیاسی پارٹیوں کا اتفاق ہے کہ اس کا حل نیشنل ایکشن پلان میں ہے، اس پلان کو عملی جامہ پہنانے کیلئے بلوچستان میں ایک مربوط نظام وضع کیا گیا ہے جبکہ خیبر پختونخوا میں اس کی کمی نظر آتی ہے ۔اس نظام کے تحت ضلعی، ڈویژنل اور صوبائی سطح پر سٹیئرنگ، مانیٹرنگ اور عملی جامہ پہنانے کیلئے کمیٹیاں بنائی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا ایرانی ڈیزل کی سمگلنگ غیرقانونی سپیکٹرم کی بڑی وجوہات میں سے ایک ہے، اس مد میں حاصل ہونے والی رقم دہشتگردی کے فروغ کیلئے استعمال کی جاتی ہے،ایرانی ڈیزل کی سمگلنگ پر آرمی اور ایف سی اور صوبائی حکومت کے کریک ڈائون سے پہلے 2کروڑ 5لاکھ لٹر ڈیزل کی یومیہ سمگلنگ ہوتی تھی، یہ مقدار کم ہو کر 27لاکھ لٹر یومیہ پر آ چکی ہے ، ایران سے سمگل ہونے والے ڈیزل کی مد میں حاصل ہونے والی رقم بی ایل اے اور بی وائے سی کو جاتی ہے ۔نیشنل ایکشن پلان پر عملدرآمد کے باعث بلوچستان کے 27 ضلعوں کو پولیس کے دائرہ اختیار میں لایا جا چکا ہے جو کہ بلوچستان کا 86فیصد حصہ ہے ، بلوچستان میں صوبائی حکومت اور سکیورٹی فورسز مقامی لوگوں سے مسلسل انگیجمنٹ کر رہے ہیں۔اس طرح کی 140 یومیہ اور 4000 ماہانہ انگیجمنٹ ہو رہی ہیں جسکے بہت دور رس نتائج ہیں، ان حکومتی اقدامات کے بغیر دہشت گردی کو قابو نہیں کیا جا سکتا۔