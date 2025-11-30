2 دن میں زمینوں کے 1005 کیسز نمٹانے کا ریکارڈ، سفارش نہیں چلے گی : مریم نواز
زمین کا اصل مالک جب تک قبضہ نہ لے فیصلہ ادھورا ہے ،کاغذ پر نہیں، قبضہ زمین پر حقیقی طور پر نظر آنا چاہئے :وزیراعلیٰ پنجاب کے 19اضلاع میں 1362 پائیدار اورخوبصورت بس شیلٹرز بنانے کا فیصلہ،45 سے 60 دنوں میں مکمل ہونگے
لاہور(دنیانیوز)پنجاب میں زمین ہتھیانے والے غاصبوں کا اندھا راج ختم کردیاگیا،پنجاب حکومت نے دو دن میں زمینوں پر نا جائز قبضے کے 1005 کیس نمٹا کر حیران کن تاریخی ریکارڈ بنا دیا،برسوں سے عدالتی چکر کاٹنے والے ایک ہزار پانچ خاندانوں کو 48گھنٹوں میں زمین کی ملکیت کا حق واپس مل گیا۔وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی سربراہی میں پراپرٹی آرڈیننس کے موثر نفاذ پر اہم اجلاس میں صرف دو دن میں 1005 کیسز نمٹانے کے پنجاب حکومت کے نئے ریکاڑد کی تفصیلی رپورٹ پیش کی گئی۔
مریم نواز نے کہاکہ زمین کا اصل مالک جب تک قبضہ نہ لے فیصلہ ادھورا ہے ،کاغذ پر نہیں، قبضہ زمین پر حقیقی طور پر نظر آنا چا ہئے ، پنجاب کے ہر مرلے ، ہر کنال، ہر ایکڑ پر صرف اور صرف اصل مالک کا ہی قبضہ ہوگا،زمین یا پراپرٹی پر کسی نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے تو اپنے متعلقہ ڈپٹی کمشنر آفس میں درخواست دیں،دِنوں میں فیصلہ ہوگا ۔وزیراعلیٰ نے حکم دیاکہ زمین کے کیس کا جیسے فیصلہ ہوگا،فوری قبضہ بھی ہوگا کوئی تاخیر، کوئی سفارش، کوئی کوتاہی نہیں چلے گی ۔دوسری طرف پنجاب حکومت نے شہریوں کے سفر کو باعزت اور پرسکون بنانے کیلئے پنجاب کے 19اضلا ع میں 1362پائیدار اورخوبصورت بس شیلٹرز بنانے کا فیصلہ کیاہے۔
وزیر اعلیٰ کی زیرصدارت اجلاس میں بس شیلٹرز کا ڈیزائن فائنل کیاگیااور ڈیڈ لائن طے کی گئی کہ بس شیلٹرز 45 سے 60 دنوں میں مکمل ہوں گے ۔بریفنگ میں بتایاگیاکہ پنجاب بھر میں 588 بس شیلٹرز کے قیام پر کام شروع کر دیا گیاہے جبکہ مزید 774 بس شیلٹرز کا ٹینڈر جاری کر دیا گیاہے ۔مریم نواز نے کہاکہ بزرگ، مائیں اور دیگر شہریوں کا دھوپ یا سخت سردی میں انتظار کرنا برداشت نہیں ،خوبصورت اور جدید بس شیلٹرز سہولت کے ساتھ شہروں کے حسن میں بھی اضافہ کریں گے ۔وزیراعلیٰ نے عالمی یوم یکجہتی فلسطین کے موقع پر اپنے پیغام میں کہاہے کہ حکومت اور پاکستانی عوام پختہ عزم اور یکجہتی کے ساتھ فلسطینی عوام کے شانہ بشانہ ہیں،پاکستان فلسطینی عوام کے حق خودارادیت کی سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا ۔