چیلنجز سے نمٹنے کیلئے باخبر قیادت، قومی یکجہتی، مربوط پالیسی ضروری : صدر
دورہ این ڈی یو ،ورکشاپ مکمل کرنے پر شرکا کو مبارکباد ،قومی سلامتی کے شعور کو مضبوط بنانے کیلئے کاوشوں کو سراہا ورکشاپ ادارہ جاتی صلاحیت بڑھانے ، قومی سلامتی کیلئے مشترکہ حکمتِ عملی آگے بڑھانے کا پلیٹ فارم ، آئی ایس پی آر
اسلام آباد (دنیا نیوز)صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ چیلنجز سے نمٹنے کے لئے باخبر قیادت، قومی یکجہتی اور مربوط پالیسی سازی ضروری ہے ،آئی ایس پی آر کے مطابق صدرآصف علی زرداری نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ کیا اور 27ویں نیشنل سکیورٹی ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے شرکا کو مبارکباد پیش کی۔ورکشاپ میں اراکین پارلیمنٹ، سینئر سول و ملٹری افسران، تعلیمی اداروں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے شرکت کی، ورکشاپ کا مقصد قومی طاقت کے مختلف عناصر کے باہمی تعلق اور جامع قومی سلامتی کے فریم ورک کے حوالے سے شرکا کی فہم کو مزید گہرا کرنا تھا۔
صدر نے ورکشاپ کامیابی سے مکمل کرنے پر شرکا کو مبارکباد دی اور قومی سلامتی کے شعور کو مضبوط بنانے کے لئے ان کی کاوشوں کو سراہا۔صدر نے کہا کہ پاکستان کو درپیش سکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کیلئے باخبر قیادت، قومی یکجہتی اور مربوط پالیسی سازی ضروری ہے ۔صدر مملکت نے اختتامی تقریب میں گریجویٹ شرکا میں اسناد بھی تقسیم کیں۔پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے بتایا گیا کہ نیشنل سکیورٹی ورکشاپ ملک میں قومی سطح پر مکالمے کو فروغ دینے کا پلیٹ فارم ہے ، ورکشاپ ادارہ جاتی صلاحیت بڑھانے اور قومی سلامتی کے لئے مشترکہ حکمتِ عملی آگے بڑھانے کا پلیٹ فارم بھی ہے ۔