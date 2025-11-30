صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
فائیو جی سروس اپریل 2026 تک شروع : وزیراعظم کا وزارت آئی ٹی کو ہدف

پالیسی مسودہ تیار ،لائسنس نیلامی کیلئے رقم کی بجائے فائیو جی سروس کی جلد دستیابی کی شرائط رکھنے کی تجویز کابینہ سے منظوری کے بعد چار ماہ میں فائیو جی سپیکٹرم نیلامی مکمل کرنے کی کوشش کی جائیگی، پی ٹی اے

 اسلام آباد (نیوز رپورٹر)وزیراعظم نے فائیو جی سروس شروع کرنے کے لیے وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی و ٹیلی کمیونیکیشن کو اپریل 2026 تک کا ہدف دے دیا۔ وزیراعظم نے فائیو جی سپیکٹرم نیلامی کے لیے قائم ایڈوائزری کمیٹی کو ہدایت دی کہ سفارشات مکمل کرکے کابینہ کو بھجوائی جائیں۔ایڈوائزری کمیٹی نے فائیو جی پالیسی کا مسودہ تیار کر لیا جس میں لائسنس کی بھاری رقم کے بجائے فائیو جی سروس کی ملک بھر میں فوری دستیابی کو ترجیح دینے کی تجویز شامل ہے۔

پالیسی کی تیاری میں سعودی عرب، بنگلہ دیش اور بھارت کے ماڈلز کا جائزہ لیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں فائیو جی سپیکٹرم لائسنس مفت جاری ہوا جبکہ کمپنیوں کو ملک بھر میں سروس فراہم کرنے کا پابند کیا گیا۔تجاویز کی منظوری ایڈوائزری کمیٹی دے گی جس کے بعد حتمی فیصلہ کابینہ کرے گی۔پی ٹی اے حکام کے مطابق پالیسی کی منظوری کے بعد تین سے چار ماہ میں فائیو جی سپیکٹرم نیلامی مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دسمبر میں منظوری کی صورت میں نیلامی مارچ یا اپریل 2026 میں متوقع ہے ۔

