سمندری طوفان : انڈونیشیا، تھائی لینڈ ، سری لنکا میں ہلاکتیں 618 سے تجاوز
470 سے زائد افراد لاپتا ،سری لنکا میں20ہزار سے زائد گھر تباہ ، ایمرجنسی نافذ ،بین الاقوامی مدد کی اپیل پاکستانی بحری جہاز کی فوری امدادی کارروائیاں ،سری لنکن حکام کو امدادی سامان فراہم کر دیا:آئی ایس پی آر
جکارتہ،کولمبو،بینکاک،اسلا م ا ٓباد(اے ایف پی، دنیا مانیٹرنگ)سمندری طوفان کے باعث انڈونیشیا، تھائی لینڈ اور سری لنکا میں ہلاکتیں618سے تجاوز کرگئیں،470 سے زائد افراد لاپتا جبکہ کئی شہری زخمی ہیں۔ انڈونیشیا کے جزیرے سماٹرا میں طوفان کی وجہ سے شدید سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 303 ہو گئی ہے ،سماٹرا کے تین صوبوں میں اب بھی 279 افراد لاپتا ہیں، تھائی لینڈ کے جنوبی علاقوں میں سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 162 ہو گئی۔سری لنکا میں طوفان ڈیٹوا کے باعث شدید بارش اور لینڈ سلائیڈنگ میں 153 افراد ہلاک اور 191 لاپتا ہو گئے ۔ حکومت نے ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے بین الاقوامی مدد کی اپیل کی ہے۔
سری لنکا میں 20ہزار سے زائد گھر تباہ ہو چکے ، 1لاکھ سے زائد افراد کو عارضی شیلٹرز میں منتقل کیا گیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان نیوی کا جہاز پی این ایس سیف انٹرنیشنل فلیٹ ریویو 25 میں شرکت کے لیے کولمبو کی بندرگاہ پر موجود ہے ، جہاز نے سمندری طوفان ڈیٹوا اور شدید بارشوں سے متاثر ہونے والی سری لنکن آبادی کے لیے فوری طور پر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد اور آفات سے نمٹنے کی کارروائیاں شروع کر دی ہیں، متاثرہ افراد کی مدد کے لیے پی این ایس سیف نے سری لنکن حکام کو امدادی سامان فراہم کیا، جس میں خوراک، تیار کھانے ،خشک راشن، ابتدائی طبی امداد کے کٹس، ہنگامی ادویات اور ضروری آلات شامل تھے ۔ پاک بحریہ نے کہا کہ بدلتی ہوئی ضروریات کے مطابق مزید امداد بھی فراہم کی جائے گی۔پی این ایس سیف کی یہ فوری امداد اس بات کی عکاس ہے کہ پاکستان نیوی بین الاقوامی ذمہ داریوں، علاقائی استحکام اور مشکل وقت میں دوست ممالک کے ساتھ یکجہتی کے عزم پر قائم ہے ۔