صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریٹائرڈ جنرل طارق مجید کی گاڑی کو موٹروے پر حادثہ، معمولی زخمی

  • پاکستان
ریٹائرڈ جنرل طارق مجید کی گاڑی کو موٹروے پر حادثہ، معمولی زخمی

بھیرہ(نامہ نگار)موٹر وے پر بھیرہ انٹرچینج کے قریب جنرل (ر) طارق مجید کی گاڑی کو حادثہ پیش آگیا، جس کے نتیجے میں وہ معمولی زخمی ہوئے۔۔۔

 حادثہ گاڑی کا ٹائر پھٹنے کے باعث پیش آیا،ریٹائرڈ جنرل طارق مجید اسلام آباد سے لاہور جا رہے تھے ،ٹائر پھٹنے کے باعث گاڑی بے قابو ہو کر حادثے کا شکار ہوگئی۔ حادثے میں گاڑی کا ڈرائیور اور دیگر سٹاف محفوظ رہا۔ بعد ازاں ریٹائرڈ جنرل طارق مجید کو سروس ایریا بھیرہ سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے لاہور روانہ کر دیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک پاکستانی کا سلوک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اب شانت ہو کر سو جائیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
32 سال پہلے کا کراچی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
نواز شریف کی رنجیدگی اور پی ٹی آئی کے زخم
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نریندر مودی کے بکھرتے خواب
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک الجیریا تعلقات نئی بلندیوں پر
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak