ریٹائرڈ جنرل طارق مجید کی گاڑی کو موٹروے پر حادثہ، معمولی زخمی
بھیرہ(نامہ نگار)موٹر وے پر بھیرہ انٹرچینج کے قریب جنرل (ر) طارق مجید کی گاڑی کو حادثہ پیش آگیا، جس کے نتیجے میں وہ معمولی زخمی ہوئے۔۔۔
حادثہ گاڑی کا ٹائر پھٹنے کے باعث پیش آیا،ریٹائرڈ جنرل طارق مجید اسلام آباد سے لاہور جا رہے تھے ،ٹائر پھٹنے کے باعث گاڑی بے قابو ہو کر حادثے کا شکار ہوگئی۔ حادثے میں گاڑی کا ڈرائیور اور دیگر سٹاف محفوظ رہا۔ بعد ازاں ریٹائرڈ جنرل طارق مجید کو سروس ایریا بھیرہ سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے لاہور روانہ کر دیا گیا۔