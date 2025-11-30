نیب کھلی کچہری ،ہاؤسنگ سوسائٹی متاثرین میں چیک تقسیم
خیابان امین کے 80،لا ولا ڈی پیرس کے 85 فیصد متاثرین کے کلیمز سیٹل ڈی جی نیب لاہور کی کرپشن سکینڈلز کے شکار متاثرین سے براہ راست ملاقات
لاہور (اے پی پی)نیب لاہور میں کرپشن سکینڈلز کے شکار متاثرین کیلئے کھلی کچہری کا انعقاد کیاگیا۔ترجمان کے مطابق ہفتہ کے روز نیب لاہور میں کھلی کچہری کے دوران ڈپٹی چیئرمین نیب سہیل ناصر،پراسیکیوٹر جنرل اکاؤنٹیبلٹی احتشام قادر شاہ اور ڈی جی نیب لاہور مرزا فاران بیگ نے کرپشن سکینڈلز کے شکار متاثرین سے براہ راست ملاقات کی۔ کھلی کچہری میں فیوچر وژن سکینڈل، اومیگا ہاؤسنگ سکینڈل،لاولا ڈی پیرس ، النور آرچرڈ، رحمن گارڈن ، پاک عرب ہاؤسنگ، خیابان امین ہاؤسنگ، سرمایہ داری ، سٹی گارڈن سوسائٹی، یونیک سولر، بسم اﷲ گارڈن فیصل آباد اور الجلیل گارڈن کے متاثرین نے شرکت کی۔ ڈپٹی چیئرمین نیب ، پراسیکیوٹر جنرل اکاؤنٹیبلٹی اور ڈی جی نیب لاہور نے خیابان امین ہاؤسنگ سوسائٹی کے متاثرین میں 8کروڑ 80لاکھ روپے کے چیک تقسیم کئے اور کہا کہ خیابان امین ہاؤسنگ سوسائٹی کے 80 فیصد متاثرین کے کلیمز کو سیٹل کر دیا گیا ہے ۔کھلی کچہری میں لا ولا ڈی پیرس کے کیس میں بھی 85 فیصد متاثرین کے کلیمز کو سیٹل کیاگیا ۔