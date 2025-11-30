صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سریاب :ریلوے ٹریک دھماکے سے اڑا دیا گیا، ٹرینیں معطل

  • پاکستان
سریاب :ریلوے ٹریک دھماکے سے اڑا دیا گیا، ٹرینیں معطل

کوئٹہ (کرائم رپورٹر) کوئٹہ کی تحصیل سریاب میں لوہڑ کاریز پل کے قریب ریلوے ٹریک کو دھماکے سے اڑادیا گیا، پٹڑی کا تقریباً ایک فٹ حصہ متاثر ہوا۔

پولیس، سپیشل برانچ اور بم ڈسپوزل یونٹ کی ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچیں اور علاقے کا محاصرہ کر کے شواہد اکٹھے کرنا شروع کر دئیے ۔ ایس ایس پی آپریشنز کے مطابق دھماکے کے فوری بعد سی ٹی ڈی اور پولیس نے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کیا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق دھماکے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم ریلوے لائن کو عارضی طور پر معطل کر دیا گیا۔ادھر قمبرا نی روڈ پر پولیس ناکے اور کرائم سین ٹیم کی گاڑی کے قریب دو بم دھماکوں سے قریبی علاقے میں ہلچل مچ گئی، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ واقعہ کی تحقیقات جاری ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک پاکستانی کا سلوک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اب شانت ہو کر سو جائیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
32 سال پہلے کا کراچی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
نواز شریف کی رنجیدگی اور پی ٹی آئی کے زخم
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نریندر مودی کے بکھرتے خواب
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک الجیریا تعلقات نئی بلندیوں پر
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak