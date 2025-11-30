سریاب :ریلوے ٹریک دھماکے سے اڑا دیا گیا، ٹرینیں معطل
کوئٹہ (کرائم رپورٹر) کوئٹہ کی تحصیل سریاب میں لوہڑ کاریز پل کے قریب ریلوے ٹریک کو دھماکے سے اڑادیا گیا، پٹڑی کا تقریباً ایک فٹ حصہ متاثر ہوا۔
پولیس، سپیشل برانچ اور بم ڈسپوزل یونٹ کی ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچیں اور علاقے کا محاصرہ کر کے شواہد اکٹھے کرنا شروع کر دئیے ۔ ایس ایس پی آپریشنز کے مطابق دھماکے کے فوری بعد سی ٹی ڈی اور پولیس نے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کیا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق دھماکے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم ریلوے لائن کو عارضی طور پر معطل کر دیا گیا۔ادھر قمبرا نی روڈ پر پولیس ناکے اور کرائم سین ٹیم کی گاڑی کے قریب دو بم دھماکوں سے قریبی علاقے میں ہلچل مچ گئی، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ واقعہ کی تحقیقات جاری ہیں۔