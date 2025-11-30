سندھ ہائی کورٹ بار انتخابات بیرسٹر حسیب جمالی صدر منتخب
وکلا کا جشن ، منتخب امیدواروں کو مبارک باد ، احاطۂ عدالت میں آتش بازی کا مظاہرہ
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات میں صدارتی نشست پر بیرسٹر حسیب جمالی کامیاب، فریدہ منگریو جنرل سیکرٹری کی نشست پر کامیاب قرار پائیں۔ پولنگ کا عمل الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کے تحت مکمل کیا گیا۔ اس سلسلے میں دو پولنگ اسٹیشنز میں مجموعی طور پر 96 پولنگ بوتھ قائم کیے گئے تھے ۔ ووٹ ڈالنے کے بعد الیکٹرانک مشین سے جاری ہونے والی سلِپ کو مینول طریقے سے بیلٹ بکس میں جمع کرایا جاتا رہا تاکہ ریکارڈ کی دہری جانچ ممکن ہو سکے ۔
رجسٹرڈ ووٹرز کی کل تعداد 8 ہزار 478 تھی جن میں سے پانچ ہزار تین سو چھیالیس ووٹرز نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ پولنگ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک بلا وقفہ جاری رہی۔ چیف الیکشن کمشنر ذوالفقار جلبانی نے نتائج جاری کیے ۔ صدارتی نشست پر بیرسٹر حسیب جمالی 2679 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے جب کہ ان کے مدمقابل سرفراز میتلو نے 2604 ووٹ حاصل کیے ۔ نائب صدر کی نشست پر طارق علی جکھرانی 1497 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ۔ جنرل سیکرٹری کی نشست پر فریدہ منگریو نے 2582 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی۔ خازن کی نشست پر نعمت اللہ شاہ ایڈووکیٹ 3066 ووٹ کے ساتھ کامیاب ہوئے ۔
جوائنٹ سیکرٹری کی نشست پر حذیفہ خان 2311 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے ۔ ایڈیشنل جوائنٹ سیکرٹری فیمیل افیئرز کی نشست پر روپ مالا سنگھ ایڈووکیٹ 2426 ووٹ کے ساتھ منتخب ہوئیں۔ ممبر گورننگ باڈی کی 9 نشستوں پر ناصرہ بروہی، عبدالوہاب بھٹو، خالد حسین شر، محمد عاطف، شارق نوید، عمران تاج، فرید بلوانی، رخسانہ عمر اور سری چند اوڈ کامیاب قرار پائے ۔ نتائج کے اعلان کے بعد وکلا کی جانب سے جشن منایا گیا، منتخب امیدواروں کو مبارک باد دی گئی جب کہ احاطۂ عدالت میں آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔