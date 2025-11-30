بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کیلئے دائردرخواستوں پرفیصلہ محفوظ
سات مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت کی سماعت 6 دسمبر تک ملتوی لاہور ہائیکورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی تمام کیسز یکجا کرنے پر سماعت 4دسمبر کو ہوگی
راولپنڈی ،اسلام آباد،لاہور(خبرنگار،کورٹ رپورٹر ،مانیٹرنگ ڈیسک )اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران خان سے جیل میں ملاقات سے متعلق درخواستوں پر سماعت مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کرلیا ۔ جج امجد علی شاہ نے سماعت کی، بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ کلائنٹ سے ملاقات وکلا کا حق ہے ، جی ایچ کیو حملہ کیس پران سے ویڈیو لنک مشاورت کرنی ہے ،جیل سپرنٹنڈنٹ کو آج ہی ملاقات کرانے کا حکم دیاجائے ، گزشتہ 37 روز سے بانی سے کسی کی ملاقات نہیں کرائی جارہی، بہن علیمہ خان کی بھی ملاقات کرائی جائے ، بانی کی صحت کے بارے میں بھی تشویش ہے اس لئے ملاقات ضروری ہے۔
حکومتی وکیل نے کہاکہ ملاقات کرانا جیل حکام کا کام ہے ، جیل مینوئل کے مطابق ملاقات ہوتی ہے ۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی ایک اور درخواست اور شوکت خانم ہسپتال کے اکاؤنٹ ڈی فریز کرنے سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی تاہم پی ٹی آئی کا کوئی وکیل پیش نہ ہوا ،دونوں درخواستیں ایک روز قبل علیمہ خان اور سلمان اکرم راجہ کی جانب سے دائر کی گئی تھیں ،جج امجد علی شاہ نے سماعت یکم دسمبر تک ملتوی کردی ۔28 ستمبر اور 5 اکتوبر احتجاج کے 7مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت کی سماعت 6 دسمبر تک ملتوی کی گئی ۔لاہور ہائیکورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی تمام کیسز یکجا کرنے کی درخواست سماعت کیلئے مقررکردی گئی ،جسٹس شہباز رضوی کی سربراہی میں دورکنی بینچ 4 دسمبر کو سماعت کرے گا۔
لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس فاروق حیدر نے تحریک انصاف کے 13کارکنوں کی نظر بندی کیخلاف ڈی سی ننکانہ کے نظر بندی کے احکامات منسوخ کردئیے ۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ نظر بند افراد کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے ، نظر بند افراد پر لگائے گئے الزامات عمومی نوعیت کے ہیں ،یہ افراد کوئی ایسا عمل نہیں کر رہے تھے جو عوامی سلامتی یا امن عامہ کیلئے نقصان دہ ہو ۔لاہور ہائی کورٹ میں 9 مئی کے مقدمات میں پی ٹی آئی رہنماؤں اعجاز چودھری اور میاں محمود الرشید کی 10 سال کی سزا کے خلاف اپیل پرسماعت 4دسمبرکو لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس سید شہباز علی رضوی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ کرے گا ۔