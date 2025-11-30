9مئی ریڈیو پاکستان پشاور حملہ کیس ملزموں کی شناخت کیلئے درخواست دائر
پشاور(این این آئی)نو مئی کو ریڈیو پاکستان پشاور کی عمارت پر ہونے والے حملے کے کیس میں ملزموں کی شناخت کے لیے انسدادِ دہشت گردی عدالت میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔۔۔
جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ حملے میں ملوث افراد کی شناخت کے لیے پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی سے متعلقہ ویڈیوز کا تجزیہ کرایا جائے ، جبکہ نادرا سے ملزموں کی بائیومیٹرک تصدیق بھی کی جائے ، ویڈیوز میں اشتعال دلانے والے افراد، حملہ آوروں اور دیگر عناصر واضح طور پر نظر آ رہے ہیں جن کی شناخت کیس کی پیشرفت کے لیے ضروری ہے۔