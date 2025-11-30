عدالتی حکم پر 2 بچے بازیاب امریکا سے آئی والدہ کے حوالے
ٹیکسلا(این ای آئی)ٹیکسلا پولیس اور ایف آئی اے کی مشترکہ کارروائی کے دوران دو کمسن بچوں ارحم اور حیدر علی کو بازیاب کرا کے ان کی والدہ کے حوالے کر دیا گیا۔
پولیس کے مطابق دونوں بچے اور ان کے والدین امریکی شہریت رکھتے ہیں، تقریباً 6 ماہ قبل والد گھریلو رنجش کے باعث بچوں کو امریکا سے پاکستان لے آیا تھا، جس کے بعد والدہ نے بچوں کی تلاش شروع کی،بچوں کی پاکستان موجودگی کا سراغ ملتے ہی والدہ غوثیہ پاکستان پہنچیں اور لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں بچوں کی حوالگی کے لیے درخواست دائر کی، عدالت نے درخواست گزار کے حق میں فیصلہ سناتے ہوئے بچوں کی بازیابی اور والدہ کے حوالے کرنے کا حکم دیا،عدالتی حکم پر عملدرآمد کرتے ہوئے پولیس اور ایف آئی اے نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر اسلام آباد میں کارروائی کی اور دونوں بچوں کو بازیاب کرا یا۔