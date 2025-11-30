ڈی آئی خان :پولیس کا آپریشن 2منشیات فروش ہلاک ،5اہلکار زخمی
لاہور(اے پی پی)ڈیرہ غازی خان میں پنجاب پولیس کا ٹارگٹڈ آپریشن ،2منشیات فروش ہلاک ،بھاری مقدار میں اسلحہ اور منشیات برآمد ، 5 پولیس اہلکاربھی زخمی ہوگئے۔
تفصیلات کے مطابق پنجاب پولیس ڈیرہ غازی خان نے تھانہ ریتڑہ اور کوٹ قیصرانی کے علاقوں میں منشیات فروشوں کے خلاف ٹارگٹڈ آپریشن کیا، اس دوران منشیات فروشوں کی اندھا دھند فائرنگ کے نتیجے میں 5 پولیس اہلکار زخمی ہوگئے جنہیں ہسپتال منتقل کردیا گیا ہے جبکہ ملزموں کی اپنی ہی فائرنگ کے باعث بدنام زمانہ منشیات فروش رفیع سیٹھ اور غلام اکبر موقع پر ہلاک ہوگئے ، ان کے دیگر ساتھی موقع سے فرار ہو گئے ۔دوران کارروائی ڈی پی او ڈیرہ غازی خان محمد علی وسیم خود موقع پر موجود رہے اور انہوں نے بتایا کہ فرار ملزموں کی تلاش کیلئے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں ، سرچ آپریشن جاری ہے۔