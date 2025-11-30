بھارت،افغان گٹھ جوڑ عالمی امن کیلئے سنگین خطرہ قرار
حالیہ دہشت گردی کے واقعات نے گٹھ جوڑ کے اثرات کو بے نقاب کر دیا بھارت افغانستان کو پاکستان کیخلاف پراکسی کے طور پر استعمال کر رہا:ماہرین
اسلام آباد (اے پی پی)بھارت اور افغانستان کے درمیان بڑھتے روابط نے خطے میں سکیورٹی کی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ، عالمی سطح پر ہونیوالی حالیہ دہشت گردی کے واقعات نے اس گٹھ جوڑ کے تشویشناک اثرات کو بے نقاب کر دیا ، بھارت کی سرپرستی میں افغان سرزمین سے مختلف ممالک میں دہشت گردی کے بڑھتے خدشات عالمی امن کیلئے بڑے خطرے کی صورت اختیار کر رہے ہیں۔گزشتہ دنوں عالمی سطح پر افغانستان کا کردار مختلف دہشتگردانہ واقعات میں واضح طور پر سامنے آیاجن میں پاکستان میں دہشتگردی کے حالیہ واقعات، امریکہ میں فائرنگ اور تاجکستان میں چینی ملازمین پر ڈرون حملہ بھی شامل ہے۔
پاکستان کی جانب سے افغانستان کو بطور دہشتگردوں کی آماجگاہ بننے کے حوالے سے متعدد بار عندیہ دیا جا چکا ۔ یورپی یونین، ڈنمارک اور دیگر ممالک بھی افغانستان میں موجود دہشتگرد تنظیموں کو خطے اور عالمی امن کیلئے خطرہ قرار دے چکے ہیں ، اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی رپورٹ بھی تصدیق کر چکی کہ افغان طالبان حکومت دہشت گرد گروہوں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کر رہی ہے ،اس کے باوجود بھارت افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو وسعت دے رہا ہے ۔ ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کے مطابق دونوں ممالک اب ایک دوسرے کے سفارت خانوں میں تجارتی نمائندے بھی تعینات کریں گے ۔ ماہرین کے مطابق بھارت افغانستان کو پاکستان کے خلاف پراکسی کے طور پر استعمال کرنے کی حکمت عملی پر گامزن ہے ،خطے کے امن اور عالمی سلامتی کیلئے نئے اور شدید خطرات پیدا کر دئیے ہیں ۔