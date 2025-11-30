اشتہاری قرار دینے کی کارروائی
اسلام آباد(کورٹ رپورٹر)جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن چشتی کی عدالت نے مبینہ شراب اور غیر قانونی اسلحہ برآمدگی کیس میں مسلسل عدم پیشی پر خیبرپختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کردیا۔
گزشتہ روز سماعت کے دوران عدالتی طلبی کے باوجود علی امین گنڈا پور پھرعدالت پیش نہ ہوئے ،عدالت نے مسلسل عدم پیشی پر علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری بھی برقرار رکھتے ہوئے اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کردیا اور کیس کی سماعت 5 جنوری تک کیلئے ملتوی کردی،علی امین گنڈا پور کیخلاف تھانہ بارہ کہو میں مقدمہ درج ہے۔