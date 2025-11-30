صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اشتہاری قرار دینے کی کارروائی

  • پاکستان
اشتہاری قرار دینے کی کارروائی

اسلام آباد(کورٹ رپورٹر)جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن چشتی کی عدالت نے مبینہ شراب اور غیر قانونی اسلحہ برآمدگی کیس میں مسلسل عدم پیشی پر خیبرپختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کردیا۔

گزشتہ روز سماعت کے دوران عدالتی طلبی کے باوجود علی امین گنڈا پور پھرعدالت پیش نہ ہوئے ،عدالت نے مسلسل عدم پیشی پر علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری بھی برقرار رکھتے ہوئے اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کردیا اور کیس کی سماعت 5 جنوری تک کیلئے ملتوی کردی،علی امین گنڈا پور کیخلاف تھانہ بارہ کہو میں مقدمہ درج ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک پاکستانی کا سلوک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اب شانت ہو کر سو جائیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
32 سال پہلے کا کراچی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
نواز شریف کی رنجیدگی اور پی ٹی آئی کے زخم
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نریندر مودی کے بکھرتے خواب
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک الجیریا تعلقات نئی بلندیوں پر
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak