نیوکلیئر سیفٹی، مؤثر اقدامات ناگزیر

  • پاکستان
نیوکلیئر سیفٹی، مؤثر اقدامات ناگزیر

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)پیپلزپارٹی کی رکن قومی اسمبلی حنا ربانی کھر نے کہا ہے کہ سفارتی روابط میں کمی سے ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھ جاتی ہے۔۔۔

 ہمیں اے آئی سے ڈرنا نہیں، اسے مثبت انداز میں استعمال کرنا وقت کی ضرورت ہے، اے آئی موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے میں مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے ، آج کے دور میں نیوکلیئر رسک خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے ، نیوکلیئر سیفٹی کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کرنا ناگزیر ہیں ۔ چین نے اپنی ٹیکنالوجی کی منظم منصوبہ بندی کے ذریعے ترقی کی بنیاد رکھی، دو سال پہلے چین کی ای وی مارکیٹ نہ ہونے کے برابر تھی لیکن آج چین ای وی ٹیکنالوجی میں دنیا بھر سے آگے نکل چکا ہے۔

